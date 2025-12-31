Campioni di Beachbocce di Cattolica premiati a Bologna dalla Federazione Emilia-Romagna

Sono stati premiati Francesco Rotondi (campione nell’individuale) e Corrado Lodi Rizzini e Pierina Malacarne (nella coppia mista), appartenenti alla società Bocciofila Cattolica

Dopo aver messo in bacheca oro e argento ai campionati nazionali di Roma di quest’anno, i campioni cattolichini di Beachbocce hanno coronato le vittorie con un ulteriore riconoscimento: il premio ricevuto dalla Federazione italiana Bocce Emilia-Romagna. La cerimonia di consegna si è svolta a Bologna, nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio. Nella splendida cornice di storia e arte, sono stati premiati Francesco Rotondi (campione nell’individuale) e Corrado Lodi Rizzini e Pierina Malacarne (nella coppia mista), appartenenti alla società Bocciofila Cattolica.

Ad accompagnarli a Bologna, il presidente della Bocciofila della Regina Ettore Gennari, Massimo Serafini, membro della commissione nazionale Beachbocce, e il consigliere comunale Roberto Franca, in rappresentanza dell’Amministrazione e della città.