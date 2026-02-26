Campo Lavoro Missionario al via: parte il conto alla rovescia

La 46ª edizione entra nel vivo con spettacoli, eventi e raccolte solidali in programma fino ad aprile

Il conto alla rovescia è partito. La 46ª edizione del Campo Lavoro Missionario entra nel vivo, con tanti eventi in preparazione alla grande raccolta del 18-19 aprile.



Lo spettacolo teatrale

La rassegna si apre con uno spettacolo teatrale portato in scena dalla compagnia riminese “Il Circolino”, dal titolo “Il Filo”. Uno spettacolo liberamente ispirato al celebre racconto di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”. Una riflessione appassionante sul legame invisibile, ma fondamentale, tra l’essere umano e la Natura. L’appuntamento è per martedì 3 marzo, alle ore 21, al Teatro degli Atti. L’ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.

“Lo spettacolo – spiega Andrea Rastelli, colonna dello storico gruppo di teatro di strada – è una produzione che abbiamo realizzato appositamente per il Campo Lavoro Missionario. Una riduzione del libro scritto da Jean Giono che si occupa di temi cari al progetto culturale del Campo come il rispetto per la natura e l’impegno personale. Con me, sul palco, ci saranno anche Riccardo Maneglia, Veronica La Maida mentre le musiche sono state realizzate da Riccardo Amadei”.





Restart Party

Domenica 8 marzo, invece, tornerà il Restart Party del Campo Lavoro Missionario. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 al Centro Cose Belle di Rimini (l’ex asilo della Grotta Rossa) con la festa della riparazione: con l’aiuto dei Campolavoro-tutor sarà possibile riparare i propri oggetti elettronici ed informatici guasti o malfunzionanti. Un modo per dare nuova vita alle cose e sostenere i progetti missionari e sociali del Campo. Tra le novità di questa edizione del Restart Party, il workshop di stampa 3D: sarà possibile partecipare all’utilizzo di una stampante in tre dimensioni creando dei piccoli oggetti.



Veglia di preghiera

Gli eventi proseguono con la veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri in programma martedì 24 marzo. La 46ª edizione del Campo Lavoro Missionario culminerà poi con la grande raccolta del 18 e 19 aprile in tutta la Diocesi di Rimini. La raccolta di materiali permetterà di allestire i mercatini dell’usato, tutto a sostegno dei missionari riminesi impegnati nel mondo oltre che un piccolo grande gesto ecologico.



Al via anche la grande lotteria

Torna con il Campo Lavoro Missionario anche la grande lotteria. I biglietti, oltre 32.000, stanno raggiungendo tutta la Diocesi proprio in questi giorni. Il costo rimane quello di sempre: 50 centesimi l’uno. Quella della lotteria solidale è una delle tante modalità con cui si può sostenere l’operato del Campo Lavoro: con l’acquisto anche di un solo biglietto, si può contribuire, infatti, a sostenere i progetti missionari nel mondo e le povertà locali. I fortunati vincitori, potranno accaparrarsi un buono spesa del valore di 500 euro, un soggiorno a Canazei e tanti altri premi.

Si ringraziano gli amici sponsor che ogni anno sostengono questa iniziativa di solidarietà. L’estrazione avverrà giovedì 21 maggio 2026 presso la sede dell’Associazione a Rimini, presso la chiesa di San Nicolò.



Progetti missionari

Nel frattempo fino al 31 maggio è possibile presentare un progetto missionario al Campo Lavoro. I missionari e le associazioni della Diocesi di Rimini che si occupano di missione, possono richiedere il sostegno presentando la propria candidatura secondo le istruzioni presenti nella sezione apposita del sito (www.campolavoro.it). Come sempre, oltre alla grande raccolta, anche il ricavato degli eventi e dei mercatini che si fanno tutto l’anno, sarà devoluto ai progetti selezionati. Con la passata edizione, il Campo Lavoro Missionario ha potuto sostenere ben 24 progetti missionari in Italia e nel mondo con oltre 320.000 euro. È possibile visualizzare descrizione e fotografie dei progetti sostenuti nel 2025 nell’apposita pagina del sito.





