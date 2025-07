Campus di Rimini: ecco i primi laureati in Financial and Business Management

Concluso con successo il primo ciclo del nuovo percorso triennale: diciotto studenti da otto Paesi diversi raggiungono il traguardo della laurea

Si è svolta al Campus di Rimini dell’Università di Bologna la proclamazione dei primi laureati del curriculum triennale in Financial and Business Management, attivato nell’anno accademico 2022-2023. Diciotto studentesse e studenti, provenienti da Italia, Vietnam, India, Kazakhstan, Iran, Finlandia, Mongolia e Brasile, hanno conseguito il titolo di laurea, in diversi casi con il massimo dei voti e lode.

Molti dei neo-laureati sono già stati ammessi a corsi di laurea magistrale, sia all’interno dell’Università di Bologna che presso altre prestigiose istituzioni accademiche, proseguendo così il loro percorso di formazione in ambito economico e finanziario.

Il curriculum in Financial and Business Management è stato progettato per rispondere alla crescente domanda di figure professionali con competenze avanzate nella gestione finanziaria e strategica delle imprese. Il percorso fornisce una solida preparazione in finanza, economia e management, con un’attenzione particolare ai cambiamenti del mercato legati alla digitalizzazione e alla sostenibilità. L’obiettivo è formare professionisti in grado di operare in contesti aziendali dinamici e internazionali.

Tra i laureati proclamati compaiono: Amina Shildibayeva, Dana Shortan, Huong Giang Tran, Anna Valzania, Sara Sofia Antila, Davide Biagini, Amira Byambadorj, Alessandro Caselli, Roberto Cerquetella, Vittoria Carolin Demarchi, Handerson Di Genova, Francesca Gabriele, Lucilla Guerrini, Arshdeep Kaur, Filippo Morichetti, Marco Orlandi, Maha Rjile e Dorsa Saedpanah.

Un traguardo importante per i primi laureati e per il Campus di Rimini, che conferma la sua vocazione internazionale e l’impegno nella formazione di qualità.