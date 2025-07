Can Yaman accende Riccione: folla in delirio per l’anteprima di Sandokan

Il festival prosegue con Kevin Spacey, Mare fuori e l’anteprima di Ironheart tra gli eventi più attesi

Una giornata da ricordare per Riccione e per i fan della serialità internazionale. Ieri, martedì 24 giugno, la Perla verde ha accolto con entusiasmo travolgente l’attore turco Can Yaman, protagonista della nuova serie Sandokan, che è stata presentata in anteprima nella gremitissima Sala Concordia del Palazzo dei Congressi. Un bagno di folla ha atteso l’attore, sia all’interno della sala che lungo il red carpet allestito davanti al PalaRiccione, dove centinaia di fan, tra applausi e selfie, hanno salutato il divo con un'accoglienza calorosa e visibilmente emozionata.

Il divo turco, arrivato a Riccione insieme alla compagna Sara Bluma, ha conquistato il pubblico facendo salire l’attesa per l’uscita della nuova serie dedicata al mito di Sandokan.Non solo Can Yaman: il tributo del pubblico è stato altrettanto caloroso per gli altri protagonisti della giornata. L’attore Alessandro Preziosi,che interpreta Yanez l’amico fedele di Sandokan, la giovane Alanah Bloor,che dà volto a Lady Marianne, il regista Nicola Abatangelo e la produttrice Matilde Bernabeihanno condiviso con la stampa e con i fan alcuni dettagli dell’ambiziosa produzione che riporta in vita l’eroe di Emilio Salgari in una nuova veste spettacolare e moderna. La serie infatti, come raccontato dalla produttrice, intende mettere in luce l’uomo dietro al mito, un uomo simbolo di libertà e di lotta per la giustizia, un personaggio complesso che cresce ed evolve durante le puntate.

L’Italian Showcase, che ha messo in luce anche l’altra produzione italiana Cuori, ha visto la partecipazione dei protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martarie del regista Riccardo Donna.

Ph Casalboni Italian global series festival

Intanto a Riccione sala l’attesa per l’arrivo oggi, mercoledì 25 giugno, dell’attore americano Kevin Spacey,protagonista di un incontro con il pubblico alle 14:00 nella Sala Concordia.

Tra gli eventi più attesi dal pubblico, Mare fuori arriva alle 21:00 all’Arena Ceccarini. Sul palco, gli amatissimi Carmine Recano, Yeva Sai, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo e il produttore Roberto Sessa.

Alle 21:30, la Sala Concordia ospita l’attesa anteprima speciale di Ironheart, con la proiezione dei primi due episodi della nuova serie Marvel in arrivo dagli Stati Uniti nel 2025.

Tutti gli eventi dell’Italian Global Series Festival sono a ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per partecipare, è possibile registrarsi sul sito ufficiale: italianglobalseriesfestival.it.