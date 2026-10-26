Cani da soccorso, esercitazione con l’elicottero all’aeroporto di Rimini

L’obiettivo era abituare i cani e i loro conduttori al rumore e al movimento del mezzo aereo, che può essere utilizzato durante gli interventi di soccorso

Sei unità cinofile dell’associazione S.A.R. TEAM Faenza O.D.V. hanno partecipato sabato 24 ottobre a un’esercitazione con l’elicottero nel settore militare dell’aeroporto di Rimini, insieme alla Sezione Aerea della Guardia di Finanza. L’obiettivo era abituare i cani e i loro conduttori al rumore e al movimento del mezzo aereo, che può essere utilizzato durante gli interventi di soccorso.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’associazione, coordinata da Natascia Spada, e il reparto della Guardia di Finanza di Rimini, comandato dal tenente colonnello Matteo Montanari. L’intento è preparare le squadre cinofile a lavorare anche in presenza di un elicottero durante le emergenze.

S.A.R. TEAM Faenza si occupa di formare e addestrare cani da soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie e sotto le macerie. Le squadre si allenano regolarmente nel campo di Faenza e in ambienti diversi, come boschi, grotte, cave, fiumi e aree interessate da frane o crolli.

La coordinatrice Natascia Spada ha sottolineato l’importanza di poter svolgere prove con l’elicottero della Guardia di Finanza, così da permettere ai cani di familiarizzare con il mezzo e preparare i conduttori a eventuali interventi. Anche il comandante Matteo Montanari ha evidenziato il valore della collaborazione con le organizzazioni di protezione civile.

All’esercitazione hanno partecipato sei cani: un meticcio, due border collie, un pastore belga Malinois, un labrador e un pastore australiano, ciascuno accompagnato dal proprio conduttore.

La Guardia di Finanza ha messo a disposizione un elicottero bimotore MH169A, utilizzato nelle attività di protezione civile, ricerca e soccorso, ma anche per il monitoraggio ambientale, il pattugliamento marittimo e la ricerca terrestre.

Durante la prova, con i motori avviati e il rotore in movimento, i cani si sono avvicinati all’elicottero uno alla volta, insieme ai conduttori. In questo modo hanno potuto prendere confidenza con il rumore dei motori e il movimento delle pale, condizioni che potrebbero incontrare durante un intervento reale.

S.A.R. TEAM Faenza è un’associazione di volontariato riconosciuta dalla Protezione Civile. Oltre alla ricerca di persone disperse, interviene a supporto della popolazione in situazioni critiche, come incendi, emergenze legate alla neve ed eventi idrogeologici. Organizza anche corsi di educazione cinofila di base e avanzata. Informazioni sul sito https://sarteam.it/.

Il Servizio Aereo della Guardia di Finanza collabora alle attività di protezione civile in caso di calamità ed emergenze. La Sezione Aerea di Rimini, che dipende dal Reparto Aeronavale Emilia-Romagna, opera in Emilia-Romagna e nelle Marche e collabora anche con il Soccorso Alpino di Abetone-Cutigliano, impegnato sull’Appennino tosco-emiliano.