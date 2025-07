Cantautori emergenti al Meeting di Rimini: ecco i sei finalisti del contest

La finale è in programma il 26 agosto sul Palco Piscine della Fiera di Rimini

Sono stati annunciati i sei finalisti della quinta edizione del Meeting Music Contest 2025, il contest musicale promosso dal Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e dal Mei - Meeting degli Indipendenti di Faenza, che si avvale del sostegno della Regione Emilia-Romagna e del patrocinio del Comune di Rimini. L'appuntamento è in programma il 26 agosto 2025 sul Palco Piscine della Fiera di Rimini.



Sono stati quindi selezionati Davide Amati, orginario di Roma ma santarcangiolese d'adozione, Diego Casadei, di Morciano di Romagna, Elena Piro, cantautrice calabrese, Lorenzo Lepore, il romano Trilussa e Unadasola, duo formato da Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi.

I sei finalisti hanno interpretato il tema del Meeting 2025 “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi” attraverso brani inediti che esplorano la sfida di costruire qualcosa di nuovo e duraturo nel mondo contemporaneo, accompagnati da cover reinterpretate con il proprio stile unico.La giuria d’onore, composta da Cristiano Godano (voce e leader dei Marlene Kuntz) e Casadilego (vincitrice di X Factor 2020), insieme a esperti del settore musicale e ai coordinatori Giordano Sangiorgi (MEI) e Otello Cenci (Meeting), valuterà le performance e decreterà il vincitore.Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di premi che include: un’esibizione al MEI 2025 (3-5 ottobre a Faenza), la registrazione di un singolo presso il Lotostudio di Ravenna, distribuzione digitale tramite MEIDigital, ufficio stampa a cura de L’Altoparlante e promozione social continuativa.«Siamo entusiasti di presentare questi sei talenti emergenti che rappresentano la nuova generazione della musica italiana», ha dichiarato Otello Cenci, responsabile Spettacoli del Meeting di Rimini. «I loro brani inediti interpretano con creatività e originalità il tema del Meeting di quest’anno, dimostrando come i giovani siano i primi a costruire con mattoni nuovi. Da questo punto di vista, il Contest si conferma uno strumento semplice e diretto per coinvolgere i giovani, invitandoli ad attivare la loro creatività e a mettere in gioco la loro profonda sensibilità su tematiche universali che interrogano da vicino l’uomo di oggi».«Il Meeting Music Contest si conferma ancora una volta un trampolino di lancio fondamentale per i nuovi talenti», ha aggiunto Giordano Sangiorgi, fondatore del MEI. «Questi sei artisti si uniscono agli oltre mille concorrenti che hanno animato le passate edizioni, continuando la tradizione di scoperta e valorizzazione di nuovi talenti».L’appuntamento è per il 26 agosto 2025 sul Palco Piscine della Fiera di Rimini, dove uno dei sei finalisti avrà l’opportunità di iniziare un percorso professionale concreto e ricco di prospettive.