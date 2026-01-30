Cantiere Ceccarini, la corsa contro il tempo per Pasqua: chiesti più decoro e cartelli chiari
I commercianti al tavolo coi tecnici: "Sì ai lavori, ma tuteliamo l'accoglienza"
Il cantiere di viale Ceccarini di Riccione entra in una fase delicata e il Comune incontra i commercianti per limitare i disagi. Al tavolo, convocato su richiesta del Consorzio Ceccarini, presenti sindaca, assessore e tecnici.
Confermato che il primo stralcio resterà accessibile, con lavori a blocchi, e che il secondo lotto punta alla conclusione entro fine maggio. Il Consorzio ottiene un tavolo stabile di monitoraggio con aggiornamenti ogni 15 giorni.
Chieste anche più decoro e cartellonistica chiara per raggiungere negozi, hotel e mare in vista di Pasqua. "Fondamentale avere informazioni certe per lavorare", sottolinea il presidente Maurizio Metto.
Ascolta l'intervista: i commercianti di viale Ceccarini alzano la voce sul maxi-cantiere e ottengono un tavolo stabile di confronto con il Comune.