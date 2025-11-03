Cantiere Gaiofana fermo: il Comune di Rimini avvia la risoluzione del contratto

Amministrazione comunale al lavoro per salvaguardare il finanziamento Pnrrda 1,4 milioni di euro

Dopo l’ultimo sopralluogo effettuato la scorsa settimana, i tecnici comunali hanno constatato come il cantiere della Gaiofana resti ancora fermo, nonostante le due diffide ad adempiere inviate al concessionario privato. La seconda, i cui termini scadevano proprio nei giorni scorsi, non ha prodotto alcun risultato.

Di fronte al protrarsi dell’inadempienza, il Comune di Rimini ha deciso di avviare la Procedura di risoluzione per inadempimento dell’esecuzione del contratto, avviando così l’iter amministrativo per la ripresa dell’area. Tale procedura prevede una verifica formale dello stato di avanzamento dei lavori – quanti interventi sono stati realizzati e quanti restano da completare – ma l’obiettivo di fondo è chiaro: riappropriarsi del cantiere e portare a termine l’intervento con risorse proprie, utilizzando la fidejussione depositata a garanzia dal privato.

L’amministrazione comunale è inoltre al lavoro per salvaguardare il finanziamento PNRR da 1,4 milioni di euro, in coordinamento con il Ministero dello Sport. Nel caso in cui il contributo andasse perduto, il Comune ha già annunciato che si rivarrà sul concessionario inadempiente per i danni economici subiti.