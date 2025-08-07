Cantiere Novafeltria, sabato la prima amichevole a Secchiano: al "puzzle" mancano 3 tasselli

Sabato 9 agosto allenamento congiunto con la Sammaurese alle 17.30

di Riccardo Giannini

Il Novafeltria prosegue a Secchiano la preparazione in vista del prossimo campionato di Promozione. Sabato (9 agosto) i ragazzi allenati da Mancini saranno protagonisti di un allenamento congiunto con la Sammaurese, formazione di Serie D, che ieri (mercoledì 6 agosto) in amichevole ha pareggiato 0-0 con lo Young Santarcangelo. Mancini sembra orientato a schierare i suoi con il 4-3-3, mentre il ds Renzi continua la ricerca sul mercato dei tasselli mancanti. Dopo Renzetti, Medici, Sebastiani e Sacchini, servono altri tre giocatori per rimpolpare la rosa della prima squadra, che al momento conta 18 elementi. Con il gruppo intanto lavorano alcuni giocatori aggregati e sette Juniores, tra quest'ultimi Daniel Guci, pescato da Renzi alla Dea Rimini. Il brasiliano Tulio, leader della difesa, prosegue il lavoro di recupero dopo l'infortunio, l'obiettivo è presentarlo al via della nuova stagione. Giacobbi, destinato a operare come centrocampista, dovrebbe dunque ri-scalare in difesa in questo precampionato, lasciando il centrocampo a Piva, Castellani e al nuovo arrivato Sebastiani, che ha già destato un'ottima impressione. In attacco serve ancora qualcosa, anche se gli effettivi a disposizione di Mancini sono giocatori che hanno già dimostrato il loro valore. Camara, superati i guai fisici al ginocchio, è la chioccia del gruppo assieme al portiere Renzetti, anche se tanti dei suoi compagni hanno già alle spalle campionato di Eccellenza e Promozione. All'ex Santarcangelo si chiede continuità e qualche gol. Da Canini, che ha scelto di rimanere a Novafeltria nonostante la corte del Gabicce, la società si aspetta i gol per vivere un campionato di tranquillità. La stoffa c'è, come per Galli, che con la maglia del Pietracuta ha mostrato il suo talento: l'esterno classe 2003 cerca minuti e riscatto. Ci sarà spazio per tutti, anche grazie ai 5 cambi a partita: la rosa troppo corta è stata un grosso limite del Novafeltria delle ultime stagioni.

Novafeltria, la rosa

Portieri: Alberto Olivieri (2002), Matteo Renzetti (1997).



Difensori: Pietro Guerra (2003), Francesco Menicucci (2006), Andrea Pavani (2003), Matteo Renzi (2002), Giovanni Semprini (2006), Tulio Medici (1995).



Centrocampisti: Davide Castellani (2003), Davide Giacobbi (2000), Francesco Piva (2003), Alessandro Sacchini (2004), Enea Sebastiani (2004).



Attaccanti: Francesco Canini (2002), Gaston Camara (1996), Aymane Frihat (2001), Riccardo Galli (2003), Tommaso Pavani (2006).



Aggregati Juniores: Kevin Ciccioni (a, 2007), Jacopo Giulianelli (d, 2007), Daniel Guci (d, 2007), Leonardo Grazia (p, 2006), Nicolò Paesini (c, 2007), Matteo Poggioli (a, 2007), Filippo Ricci (d, 2006).



