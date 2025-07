Caos aeroporti, Pd attacca Salvini: "Peggior Ministro dei Trasporti della storia"

"Mentre Salvini fa propaganda, il Paese va in tilt": l'affondo del Pd

Dopo aver affrontato mesi di disservizi e ritardi nel trasporto ferroviario, ora è il settore aereo a finire sotto accusa. Il caos che ha paralizzato gli aeroporti del Nord-Ovest. coinvolgendo gli scali di Milano, Torino, Genova, Bergamo, Firenze e Pisa, ha scatenato una bufera politica senza precedenti. Al centro delle polemiche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il Partito Democratico parla di "ennesimo fallimento" e annuncia un'interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce sulle cause del guasto informatico che ha mandato in tilt il traffico aereo in un fine settimana chiave per milioni di viaggiatori.

"È un fatto gravissimo– dichiarano in una nota congiunta i deputati Dem Anthony Barbagallo, capogruppo in Commissione Trasporti, e Andrea Casu, vicepresidente della stessa Commissione – passeggeri bloccati a terra per ore, famiglie costrette a passare la notte in aeroporto, vacanze rovinate. È inaccettabile che nel 2025 un singolo guasto possa generare conseguenze simili senza risposte chiare e immediate."

Il guasto, definito "sistemico" da fonti aeroportuali, ha causato ritardi a catena e la cancellazione di decine di voli. A nulla sono valse le comunicazioni successive del ministero, che ha fatto sapere di aver“seguito da vicino l’evolversi della situazione”. Per l’opposizione, però, non è abbastanza.

"Salvini– attaccano Barbagallo e Casu – si limita a comunicare a posteriori. È ora che venga in Parlamento a riferire perché il sistema di controllo aereo si è rivelato così vulnerabile."

L'interrogazione parlamentare è stata sottoscritta anche da Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut, anch'essi membri della Commissione Trasporti, che chiedono con forza di chiarire ogni responsabilità.

"Mentre Salvini fa propaganda dai social– concludono i deputati del Pd –il Paese va in tilt. È evidente che non è all’altezza del ruolo che ricopre."