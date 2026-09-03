Capitaneria di Porto, Toraldo nuova comandante di Rimini

Passaggio di consegne con Ottavio Cilio, destinato a Roma. Toraldo arriva da Reggio Calabria e da venerdì sarà ufficialmente al comando

Cambio al comando della Capitaneria di Porto di Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina in Comune il comandante uscente, il Capitano di Fregata Ottavio Cilio, e la nuova comandante Ilaria Toraldo, che da domani assumerà ufficialmente l'incarico.

L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sui principali temi legati al litorale riminese, dalla sicurezza marittima alla tutela dell'ambiente costiero, fino al supporto alle attività che durante l'anno coinvolgono cittadini, operatori e turisti.

Al centro del confronto anche la collaborazione tra Comune e Guardia Costiera, che proseguirà con il nuovo comando. Una collaborazione considerata fondamentale per la sicurezza della costa e la salvaguardia del mare.

Originaria di Tropea, Toraldo arriva a Rimini dal Comando regionale di Reggio Calabria, dove ha maturato una lunga esperienza nel settore della sicurezza marittima. Il passaggio ufficiale avverrà venerdì, con la cerimonia delle consegne.

Cilio, invece, lascia Rimini dopo il periodo trascorso alla guida della Capitaneria. Per lui si apre un nuovo incarico a Roma, al Dipartimento per le Politiche del Mare.

Durante l'incontro il sindaco ha ringraziato il comandante uscente per il lavoro svolto e per il rapporto costruito con l'Amministrazione comunale. A Toraldo è arrivato invece il benvenuto della città, insieme all'augurio di buon lavoro.

Non è mancato un piccolo gesto simbolico per entrambi. A Cilio è stata consegnata una medaglia con il proprio segno zodiacale della Cappella dei Pianeti, mentre alla nuova comandante sono stati regalati alcuni volumi dedicati a Rimini e al territorio romagnolo, come primo omaggio di benvenuto.