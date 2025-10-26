Capitano dei Carabinieri di Novafeltria: "Violenza di genere? Episodi anche in Alta Valmarecchia"

Le parole del Comandante Daniele Mangerini nell'ultima riunione del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro

La violenza sulle donne e la sicurezza del territorio sono stati gli argomenti dell'ultima riunione del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro che ha visto come ospite il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Novafeltria, capitano Daniele Mangerini.

Il capitano ha evidenziato che gli episodi di violenza di genere si verifichino anche nel nostro territorio, legati spesso a condizioni di difficoltà economica e di disagio sociale. In tutti i casi il compito delle forze dell'ordine e della magistratura è agevolato da una denuncia circostanziata che, al fine di ridurre i rischi di un'escalation di violenza, tutela tanto meglio il soggetto colpito quanto più tempestiva sia la presentazione. Alcuni strumenti tecnologici, in particolare il braccialetto elettronico, possono essere applicati e utilizzati per prevenire il protrarsi dei reati.

In occasione della serata, la presenza di una nutrita rappresentanza degli amministratori dei comuni della nostra valle ha consentito di dare luogo ad un approfondimento sulla sicurezza del nostro territorio dove, come confermato dal capitano Mangerini, la collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini è particolarmente alta ed è alla base di una incidenza di reati relativamente minore rispetto ad altre zone del nostro Paese.

Al termine dell'incontro il presidente del club, dottor Gian Angelo Marra, ha ringraziato, a nome di tutti i soci, l'ospite e salutato sindaci e consiglieri dei comuni montefeltrini.