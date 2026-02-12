Capo Plaza lancia il nuovo EP nel ghiaccio: da Santarcangelo installazione gigante conquista Milano
In Largo La Foppa lo scultore Francesco Falasconi incide dal vivo la tracklist di “4U EP” davanti ai fan. Dietro l’operazione la Artice di Davide Ruggieri per Warner Music Italy.
A Milano una gigantesca installazione in ghiaccio, alta più di due metri, ha attirato lunedì scorso la curiosità dei passanti e chiamato a raccolta, grazie ad un'astuta mossa di marketing, i giovanissimi fans del rapper Capo Plaza. Siamo in Largo La Foppa, a due passi da Corso Garibaldi, nel cuore della città che conta. Davanti ad una folla divertita e incuriosita, il maestro Francesco Falasconi di Gradara ha inciso in diretta la tracklist di “4U EP”, il nuovo disco in uscita domani (venerdì 13 febbraio). Tra i titoli più attesi del rapper salernitano, tutti rigorosamente scolpiti nel ghiaccio, “+ a Nulla” con il featuring di Achille Lauro.
La direzione artistica e logistica dell'installazione è stata firmata da Artice, divisione sculture della Ghiaccio Express, l'azienda santarcangiolese di Davide Ruggieri. L'imprenditore riminese era salito alla ribalta già nel 2018, quando per il party matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni realizzò una fontana decorativa a forma di putto, utilizzata dagli sposi per servire fiumi di vodka ghiacciata.
La chiamano guerrilla marketing, strategie non convenzionali con cui artisti e brand, attraverso azioni sorprendenti ad alto impatto visivo, decidono di attirare l'attenzione su un determinato prodotto allo scopo di generare passaparola e stimolare la condivisione spontanea sui social. “Quando la Warner Music Italy ci ha contattati e mi ha spiegato il progetto ho accettato immediatamente”, ci ha raccontato Ruggieri. “L'idea di svelare le nuove tracce del disco scolpendole nel ghiaccio, in diretta davanti ai fans, mi è sembrata subito originale. Soprattutto perché mi hanno detto che proprio il ghiaccio rappresentava uno degli elementi visivi del nuovo ep, una sorta di metafora e filo conduttore per richiamare le atmosfere di alcuni dei nuovi pezzi”.
Per Ruggieri e la sua Artice continua un inverno di grandi soddisfazioni: proprio la settimana scorsa aveva fatto tappa a Livigno, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Lì lo scultore Francesco Falasconi aveva scolpito otto blocchi di ghiaccio da 1000 chili, ricavandone una riproduzione monumentale del celebre orologio Breitling Navitimer, con tanto di quadrante, lancette e trama del cinturino in pelle. Una scultura realizzata proprio per conto dell'azienda svizzera, davanti alla famosa boutique di via Fontana. E che, complice il clima olimpico, aveva trasformato l'installazione live in un vero e proprio spettacolo capace di attirare la curiosità di decine di persone.