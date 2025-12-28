Capodanno 2026, fuochi d’artificio e colonne sonore: il programma degli show a Rimini e Riccione

Duecento chili di fuochi e musica

Rimini e Riccione si preparano a brillare per il Capodanno 2025/2026 con gli show pirotecnici firmati da Ivan Fonti della Fonti Pirotecnica. In Piazza Malatesta, Castel Sismondo sarà illuminato da un piromusicale unico, con fuochi sincronizzati a colonne sonore, effetti speciali e oltre 200 kg di esplosivo, replicato anche alle 2:00 del mattino.

Contemporaneamente, spettacoli a Rimini lungo la costa e a Riccione offriranno coreografie fino a 90 metri di altezza. Fonti, vincitore di premi internazionali e creatore di grandi eventi come la Notte Rosa e show in Ferrari, promette un Capodanno innovativo e spettacolare.

L’azienda ricorda l’importanza della sicurezza: usare solo fuochi Ce, rispettare distanze di sicurezza e leggere attentamente le etichette dei prodotti.