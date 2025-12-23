Capodanno a Rimini, arrivano i rinforzi: 15 agenti in più per la sicurezza

Il sindacato Siulp: "Troppo pochi, ci aspettavamo di più"

Quindici rinforzi tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza arriveranno a Rimini per le festività natalizie, Capodanno e Befana. Lo ha annunciato il prefetto Giuseppina Cassone, illustrando il piano sicurezza varato dal Comitato per l’ordine pubblico.

Gli agenti saranno impiegati nei punti più sensibili della città e della costa: centri storici, zone mare, stazioni di Rimini e Riccione, luoghi di culto, sedi istituzionali, arterie stradali e caselli autostradali. Previsti anche controlli con unità cinofile e il supporto delle polizie locali.

"Meglio che niente, ma ci aspettavamo di più", commenta Monica Staurenghi (Siulp), sottolineando come la concomitanza di eventi a Rimini e Riccione richiederebbe un numero maggiore di uomini.

Il 30 dicembre è previsto un nuovo Comitato per affinare la pianificazione dei controlli. Intanto scattano divieti su vendita di alcolici in vetro, misure anti-assembramento, barriere in cemento nel centro storico e l’impiego delle telecamere di videosorveglianza.