Capodanno al Cinema Fulgor di Rimini tra film e brindisi

Proiezione de La Grazia di Sorrentino e uno screening segreto per salutare l’anno nuovo

Al Cinema Fulgor di Rimini il Capodanno si trasforma in un’esperienza intima e suggestiva, lontana dai rituali convenzionali e immersa nel fascino del grande cinema.

Mercoledì 31 dicembre il pubblico potrà accogliere il nuovo anno in sala: la serata inizia alle 21.45 con la proiezione dei film in programmazione, per arrivare insieme al brindisi di mezzanotte, accompagnato da panettone, frutta e prosecco.

Alle 00.30 spazio a due proiezioni a scelta: La Grazia di Paolo Sorrentino e una proiezione a sorpresa, uno screening segreto il cui titolo verrà svelato solo in sala al momento dell’inizio. Un’esperienza cinematografica che richiama atmosfere misteriose e suggestioni anni ’80, tra luci, segnali e una città sospesa tra realtà e ignoto, per salutare l’anno nuovo in modo originale e fuori dagli schemi.