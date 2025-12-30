Capodanno con irruzione di aria artica: poi Libeccio e di nuovo freddo, ipotesi neve

Qualche debole nevicata sugli appennini il 1° gennaio, periodo freddo all'orizzonte dal 4-5 gennaio

Sarà un ultima serata dell'anno nel segno del freddo, ma senza precipitazioni. Poi gennaio partirà con il maltempo e con una breve parentesi di garbino. Partiamo con ordine: come riferisce l'ultimo bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna, domani (mercoledì 31 dicembre), causa dei venti da nord-est, le temperature minime scenderanno sotto lo zero, con valori tra -1 e -5, estese gelate su Appennino e collina, diffuse brinate o deboli gelate su pianure e costa. Al mattino cielo nuvolosi, poi schierati dal pomeriggio. La sera di San Silvestro farà freddo: per il 1° gennaio sono attese minime sempre tra -2 e -5°, in giornata deboli precipitazioni, sostanzialmente limitate all'area appenninica, con nevicate sui 500-700 metri, poi in rialzo in serata sugli 800-1000 metri. Poi la breve parentesi del libeccio: fine settimana nuvoloso, con qualche pioggia nelle zone appenniniche tra il 2 e il 3 gennaio, mentre domenica 4 gennaio piogge più diffuse fino alla pianura. I venti saranno di libeccio con intensità di burrasca sulle aree montane, forti altrove, temperature in rialzo ben sopra i 10° di giorno. Poi dal 5 gennaio è possibile l'inizio di una fase di freddo piuttosto duratura (della durata di circa una settimana), come riferiscono le ultime proiezioni di 3bMeteo a cura di Francesco Nucera. Per l'Epifania potrebbe tornare la neve, anche a quote basse. Ma al momento è tutto nell'incertezza, vista la significativa distanza temporale.