Capodanno Diffuso a Cattolica: un’edizione da record tra musica e turismo

Grande successo per il Capodanno Diffuso di Cattolica

Non un semplice evento, ma una vera e propria metamorfosi urbana. Il Capodanno Diffuso di Cattolica archivia un’edizione da record, confermandosi come un modello vincente di marketing turistico capace di trasformare l’intera città in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle ore 16:00 del pomeriggio fino alle 3:00 di notte, la Regina dell’Adriatico ha pulsato al ritmo di musica, intrattenimento e convivialità, registrando il tutto esaurito in hotel e ristoranti.

Una strategia vincente: il ruolo delle Radio

Il successo della manifestazione affonda le radici in una promozione capillare ed efficace orchestrata nei giorni precedenti. La partnership strategica con tre emittenti radiofoniche — Radio Bruno, Radio Gamma e Radio Sabbia — ha permesso di raggiungere un target trasversale, portando a Cattolica turisti di ogni fascia d'età, dalle famiglie con bambini ai giovanissimi, fino ai visitatori più "senior".

La formula dei "punti spettacolo" distribuiti nel tessuto cittadino ha evitato assembramenti critici, garantendo al contempo un flusso costante di persone in ogni angolo del centro.

Sicurezza e Ordine: la festa perfetta

Nonostante l’affluenza massiccia, il dato più significativo riguarda la gestione dell’ordine pubblico. L’evento si è svolto in massima sicurezza: il piano di coordinamento ha funzionato perfettamente, non registrando alcun incidente o criticità. Un risultato che premia la sinergia tra organizzatori, forze dell’ordine e amministrazione comunale.

Il commento della Direzione Artistica

Soddisfazione totale nelle parole di Andrea Prada, direttore artistico dell’iniziativa, che ha saputo cucire insieme le diverse anime della piazza:

"È una massima soddisfazione vedere il viale vivere la festa già dal pomeriggio; vedere famiglie e ragazzi ballare e cantare lungo tutto il viale e gli operatori commerciali felici è esattamente il risultato che aspettavamo. Un grazie di cuore all'Amministrazione Comunale che ha creduto fortemente in questo progetto, alle Radio che lo hanno promosso con energia e a tutti i commercianti che hanno aderito con entusiasmo. È stato tutto bellissimo".

Un impatto economico tangibile

Il Capodanno Diffuso non è stato solo uno spettacolo, ma un volano economico per il territorio. Il sold out registrato dalle strutture ricettive e dai pubblici esercizi conferma che la destagionalizzazione turistica, se supportata da eventi di qualità e da una comunicazione coerente, è un obiettivo ampiamente raggiungibile per la Riviera.

Cattolica saluta il nuovo anno con la consapevolezza di aver tracciato una rotta: quella di una città accogliente, sicura e vibrante, capace di unire il divertimento alla professionalità organizzativa.