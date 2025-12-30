Capodanno e Epifania al Cinema Tiberio: prime visioni per iniziare il 2026

Dall’ultimo dell’anno con brindisi a “Nguyen Kitchen” e fino al 7 gennaio con “Vita privata”

Al Cinema Tiberio di Rimini chiusura ed apertura di anno nel segno delle prime visioni. Dalla proiezione speciale con brindisi di mezzanotte per l’ultimo dell’anno, 31 dicembre 2025, alle ore 22 (biglietti esauriti) fino a martedì 6 gennaio 2026 (ampia disponibilità biglietti per tutte le proiezioni) è in programma il film Nguyen Kitchen di Stéphane Ly-Cuong con Anh Tran-Nghia, Gaël Kamilindi, Linh Dan Pham, Camille Japy e Christophe Tek. Yvonne Nguyen, un’attrice franco-vietnamita, sogna una carriera di successo nei musical, con grande disappunto della madre che preferirebbe per lei un percorso più serio. Costretta a tornare a casa della madre, le due donne si accorgono di essere diventate ormai due sconosciute. Ma nell’intimità della cucina del ristorante vietnamita di famiglia, iniziano a ritrovare un legame. Nel frattempo, Yvonne continua a inseguire i suoi sogni e finalmente ottiene l’occasione di fare un’audizione per un grande spettacolo… Per Stéphane Ly-Cuong, regista e sceneggiatore del film, Nguyen Kitchen è molto più che un musical: è un atto d’amore verso la diaspora vietnamita in Francia e un invito a riscoprire la forza delle radici.

Proiezioni giovedì 1° gennaio ore 16 ed ore 21, venerdì 2 gennaio ore 17, sabato 3 gennaio ore 21, domenica 4 gennaio ore 18.30, lunedì 5 gennaio ore 17 e martedì 6 gennaio ore 21. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.

Sempre dal 1 al 7 gennaio arriva, in prima visione, Vita privata di Rebecca Zlotowski con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric e Vincent Lacoste. Lilian Steiner è una psicanalista di origini americane, perfettamente integrata nell’ambiente della borghesia parigina, separata dal marito Gabriel e in difficoltà anche con il figlio Julien, appena diventato papà a sua volta. Rigida, nervosa, chiaramente bloccata, non ascolta più veramente i suoi pazienti. Se ne accorge il giorno in cui muore una di loro, Paula, e lei comincia a lacrimare copiosamente, incapace di tenere a bada un sintomo che non sa spiegare e che nemmeno l’ex marito oculista è in grado di curare. La scettica dottoressa finisce così da un’ipnotista, che la guida dentro una storia segreta, che la riguarda e la lega alla donna scomparsa. Convintasi che Paula sia stata assassinata, con l’aiuto di Gabriel, Lilian si mette a investigare. Nome di spicco del cinema francese del presente, Rebecca Zlotowski si è fatta strada proponendo un lavoro intelligente e sensibile, ma anche accessibile; un cinema personale, ma non forzatamente di nicchia. Vie privée porta questa combinazione a un livello più scoperto rispetto al precedente I figli degli altri, complice la presenza di Jodie Foster, al suo primo film di lingua (e cultura) francese.

Proiezioni giovedì 1° gennaio ore 18.30, venerdì 2 gennaio ore 21, sabato 3 gennaio ore 17, domenica 4 gennaio ore 21 (proiezione in versione originale francese/italiano con sottotitoli in italiano), lunedì 5 gennaio ore 21, martedì 6 gennaio ore 18.30, mercoledì 7 gennaio ore 17. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.