Capodanno sicuro: dalla Questura 250 operatori in servizio tra Rimini e Riccione

Controlli rafforzati, presidi interforze e vigilanza su stazioni e strade: la notte di San Silvestro si è svolta senza criticità

Rimini e Riccione hanno salutato l’arrivo del 2026 in un clima di festa, ma soprattutto di sicurezza. È stato infatti un fine anno di intenso lavoro per oltre 250 donne e uomini delle forze dell’ordine, impegnati in un articolato dispositivo di controllo che ha garantito lo svolgimento ordinato delle numerose iniziative della notte di Capodanno lungo tutta la riviera.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizie Locali hanno operato in sinergia per assicurare tranquillità ai tanti turisti e cittadini che hanno affollato piazze, centri storici, locali da ballo e diverse location del territorio. I servizi pianificati dalla Questura di Rimini hanno consentito di brindare al nuovo anno in un contesto di sicurezza e serenità.

Particolare attenzione è stata rivolta alle città di Rimini e Riccione, principali mete del flusso turistico grazie al ricco calendario di eventi organizzati per la notte di San Silvestro. Per l’occasione è stato predisposto un dispositivo mobile interforze dedicato ai servizi di ordine pubblico. Nei soli turni notturni sono stati impiegati 50 operatori della Polizia di Stato, 32 carabinieri, 10 finanzieri, 30 agenti di Polizia Locale, 3 unità dell’Esercito Italiano, un equipaggio cinofilo antiesplosivo della Polizia di Stato, due squadre del Reparto Mobile, oltre ai dispositivi attivati dalle Polizie Locali dei Comuni.

Massima vigilanza anche nelle stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, dove gli agenti della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con la Questura e l’Arma dei Carabinieri, hanno garantito in sicurezza l’arrivo e il deflusso delle migliaia di giovani provenienti da tutta Italia.

Intenso anche il lavoro della Polizia Stradale che, con cinque pattuglie impiegate nel periodo di riferimento, ha contestato 19 infrazioni al Codice della Strada, contribuendo alla prevenzione degli incidenti durante le ore più delicate.

Proseguite senza sosta, infine, le attività di contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico: nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 200 persone.