Capotreno ucciso a Bologna, Ambrosio colpito alle spalle

Fermato il presunto assassino, il croato Marin Jelenic. Oggi l’udienza di convalida del fermo

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso la sera del 5 gennaio nell’area del parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colpito alle spalle, in un’azione improvvisa che non gli ha lasciato alcuna possibilità di difesa.

Per l’omicidio è stato fermato ieri sera a Desenzano del Garda Marin Jelenic, 36enne croato senza fissa dimora, già ricercato dalla polizia.

Nelle prossime ore è prevista l’udienza di convalida del fermo, disposta dalla Procura di Bologna. Le indagini proseguono per chiarire le modalità e le motivazioni dell’accoltellamento.