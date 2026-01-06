Capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione di Bologna

La vittima aveva 34 anni. Al vaglio degli investigatori le immagini della videosorveglianza

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione ferroviaria di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate.

Il corpo è stato rinvenuto in un’area non accessibile ai viaggiatori, utilizzata come collegamento al parcheggio riservato ai dipendenti ferroviari. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, ma per il 34enne non c’era ormai più nulla da fare.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e chiarire la dinamica dell’omicidio. Tra gli elementi ritenuti fondamentali per le indagini vi sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che verranno acquisite e analizzate nelle prossime ore.

Al momento non si esclude alcuna pista. Le indagini sono in corso.