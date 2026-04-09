Carabinieri, concorso per 3.081 posti: il calendario delle prove e dove sostenerle

Dal 20 aprile prove in 5 città italiane

Prenderanno il via dal 20 aprile 2026 le prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Lo rende noto l’Arma, specificando che la selezione si svolgerà secondo quanto previsto dall’articolo 8 del bando.

Le prove saranno organizzate in modalità decentrata e si terranno nelle città di Roma, Padova, Bari, Catania e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in base alla regione di residenza indicata dai candidati al momento della domanda.

A partire dal 10 aprile 2026, i partecipanti sono invitati a consultare il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri per verificare sede, data e orario di convocazione. Le informazioni saranno disponibili accedendo alla pagina dedicata al concorso, nella sezione “prova scritta”, inserendo i dati richiesti presenti nella domanda di partecipazione.