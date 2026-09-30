Carabinieri, Medaglia Mauriziana al maresciallo Franco Primiano

Il riconoscimento per i 50 anni di carriera militare. In servizio a Riccione, ha partecipato anche a missioni in Afghanistan, Iraq e Libano

Cinquant'anni di carriera militare, un percorso iniziato nel 1990 e trascorso tra stazioni, centrali operative, nuclei radiomobili e missioni internazionali. Il maresciallo ordinario Franco Primiano, in servizio alla Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia dei Carabinieri di Riccione, ha ricevuto la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

La cerimonia si è svolta nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini. A consegnare l'onorificenza è stato il comandante provinciale, colonnello Daniele Giulio Clemente Credidio, alla presenza di una rappresentanza dei colleghi del reparto. Primiano si è arruolato nel 1990 e ha iniziato il proprio percorso dopo la formazione alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma. I primi incarichi lo hanno portato in una stazione della provincia di Ravenna, quindi alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Bologna e al Nucleo Radiomobile dello stesso capoluogo.

Nel 2019 ha frequentato il corso per allievi marescialli, entrando così nel ruolo degli ispettori. Laureato in Scienze dell'educazione e della formazione, dal 2022 è alla Sezione Radiomobile del N.O.R. di Riccione, dove svolge il ruolo di capo equipaggio. Nel corso della carriera ha inoltre partecipato a missioni internazionali in Afghanistan, Iraq e Libano con incarichi di Polizia Militare.

Durante la cerimonia il colonnello Credidio ha rivolto al maresciallo il proprio plauso per l'impegno e la professionalità dimostrati nel servizio quotidiano, sottolineando il valore del traguardo raggiunto. Al termine gli ha consegnato la pergamena ufficiale e la lettera di accompagnamento del ministro della Difesa.

La Medaglia Mauriziana viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica ed è una delle principali onorificenze militari. Il traguardo dei dieci lustri non viene calcolato esclusivamente sulla base degli anni trascorsi dal momento dell'arruolamento: al servizio effettivo possono infatti aggiungersi specifiche maggiorazioni previste dalla legge, legate tra l'altro ai periodi di comando e alle missioni operative all'estero.

L'onorificenza ha una storia lunga quasi due secoli. Fu istituita il 19 luglio 1839 da re Carlo Alberto e inizialmente era riservata agli ufficiali. Nel 1924 venne riformata da Vittorio Emanuele III e, con l'avvento della Repubblica, assunse l'attuale conio in oro, venendo estesa anche ai sottufficiali.