Carabinieri minacciati da un colono israeliano: Roma protesta e convoca l’ambasciatore

Due militari italiani fermati e fatti inginocchiare in Cisgiordania. Tajani convoca l’ambasciatore Peled, che esprime rammarico e annuncia indagini

Due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme sono stati fermati, minacciati e costretti a inginocchiarsi da un colono israeliano armato mentre effettuavano un sopralluogo nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania. L’uomo, secondo le ricostruzioni, avrebbe puntato contro di loro un fucile mitragliatore, interrogandoli senza alcuna autorità.

La notizia ha provocato un’immediata reazione da parte del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, per chiedere chiarimenti e presentare una protesta formale. Peled ha espresso “rammarico” per l’accaduto e ha assicurato l’avvio di indagini da parte delle autorità israeliane.

Fonti governative italiane parlano di un episodio “inaccettabile”, che ha suscitato irritazione anche a Palazzo Chigi. I due militari stavano preparando una missione diplomatica dell’Unione Europea in un villaggio della zona.

Il contesto: Giorno della Memoria e tensioni politiche

L’incidente avviene in una giornata particolarmente simbolica: oggi si celebra il Giorno della Memoria, con le cerimonie ufficiali al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in serata partirà per una visita negli Emirati Arabi Uniti.

Intanto, in Senato è atteso il voto in commissione sulla legge contro l’antisemitismo, un provvedimento che ha acceso il dibattito politico nelle ultime settimane.

Il caso Ghali e le polemiche su Milano-Cortina

A fare da sfondo alle tensioni diplomatiche si aggiunge la polemica sull’invito del cantante Ghali — noto per le sue posizioni filopalestinesi — alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina. La scelta ha sollevato critiche da parte di alcuni esponenti politici, che la ritengono inopportuna nel clima internazionale attuale.