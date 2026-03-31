Carambola di auto a Rimini: il Fiorino finisce sul marciapiede, Mazda scaraventata dentro un’abitazione

"Mi sento miracolata”: paura per una ciclista sfiorata dalla carambola delle auto

Paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 31 marzo, a Rimini, dove intorno alle 12.30 si è verificato un violento incidente stradale all’incrocio tra via Boninsegni e via Covignano.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto ferma allo stop su via Boninsegni è stata tamponata da un Fiat Fiorino adibito al trasporto di persone invalide, con a bordo un passeggero disabile. L’impatto ha provocato una carambola: la vettura colpita è stata spinta contro un palo della luce e una pianta, nei pressi di una gelateria della zona.

Il Fiorino, dopo l’urto, ha proseguito la sua corsa salendo sul marciapiede e andando a schiantarsi contro una Mazda parcheggiata, che è stata a sua volta scaraventata all’interno di un’abitazione.

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che hanno gestito i soccorsi e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Momenti di grande paura anche per una donna in bicicletta che transitava nella zona: “Mi sento miracolata”, ha raccontato, spiegando di essere stata sfiorata dai veicoli coinvolti.

L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.