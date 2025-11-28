‘Caravaggio a Roma. Il viaggio del Giubileo’ arriva al Cinema Tiberio

Da lunedì 1 a mercoledì 3 dicembre, la rassegna La grande arte al cinema propone un documentario sulla dimensione spirituale del maestro nella Roma del Seicento

Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 1 a mercoledì 3 dicembre (proiezioni alle ore 21, mercoledì 3 dicembre anche alle ore 17, biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8) nuovo appuntamento per la rassegna La grande arte al cinema con il documentario di Giovanni Piscaglia Caravaggio a Roma. Il viaggio del Giubileo. Per la prima volta al cinema un documentario sulla dimensione spirituale di Caravaggio nella Roma del Giubileo. Un percorso che mette a confronto la Città Santa del Seicento e quella contemporanea, seguendo le vicende di un genio inquieto in coincidenza con l’evento millenario che attira milioni di pellegrini. In occasione della mostra “Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini, il film ci guida tra ombra e luce, dannazione e redenzione del maestro.