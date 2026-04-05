Carburante alle stelle, l'allarme di Ryanair: rincari e voli a rischio per Rimini e Forlì

L'allarme della compagnia low-cost dopo il raddoppio dei costi del carburante a marzo

L’effetto della guerra in Medio Oriente arriva anche sulla Riviera. Secondo Ryanair, già dopo Pasqua i prezzi dei voli aumenteranno e per l’estate non si escludono cancellazioni, con possibili ripercussioni sugli aeroporti Fellini di Rimini e Ridolfi di Forlì.

Alla base ci sarebbe il forte rincaro del carburante, raddoppiato a marzo, e i timori legati alle forniture. La compagnia spiega che, al momento, i rifornimenti sono garantiti fino a fine maggio, ma un eventuale prolungamento della crisi nell’area del Golfo potrebbe creare criticità.

Tradotto: biglietti più costosi e meno voli disponibili. Uno scenario che preoccupa in particolare Rimini, dove il turismo internazionale – circa 400mila passeggeri aerei nella scorsa stagione – è stato decisivo per sostenere il settore.

Invito ai viaggiatori: prenotare in anticipo per evitare ulteriori rincari. L’estate romagnola, dunque, si apre all’insegna dell’incertezza.