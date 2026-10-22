Carburanti, a Rimini il diesel sotto i 2,20 euro solo nel 21% dei distributori

Secondo l’analisi di Facile.it, la provincia è invece tra le più convenienti per la benzina: l’83% dei distributori rilevati la vende sotto i 2 euro al litro in modalità self

Con la fine dello sconto sulle accise, il prezzo del diesel è tornato a crescere sfondando sovente il tetto fissato da alcune compagnie, ma scorrendo i dati pubblicati dal Ministero e aggiornati al 21 ottobre, Facile.it ha scoperto che sulla rete stradale dell’Emilia-Romagna ci sono ancora alcuni distributori dove è possibile fare il pieno, in modalità self, ad un prezzo inferiore ai 2,20 €/litro. Lo studio realizzato da Facile.it ha preso in esame tutti i distributori censiti dal Mimit nella regione che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e/o per la benzina verde, escludendo quelli delle autostrade. Secondo le stime, guardando al diesel, il 27% è riuscito a rimanere ancora sotto al tetto, il che, in valori assoluti, si traduce in circa 420 distributori su oltre 1.500 oggetto di analisi. Per quanto riguarda la benzina, invece, la situazione è più rosea e i benzinai che riescono a stare sotto la soglia dei 2 euro al litro sono circa 1.190 (75%).

La mappa provinciale

Come si articola la situazione a livello provinciale? Per il gasolio, gli automobilisti più fortunati sono quelli della provincia di Reggio Emilia, area dove il 36% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di sotto della soglia dei 2,20 euro al litro. Al secondo posto si posiziona la provincia di Parma (qui il 33% dei distributori analizzati ha ancora un prezzo inferiore al “tetto”), al terzo la provincia di Bologna (27%). Valori inferiori alla media regionale per le province di Modena, Forlì-Cesena e Piacenza (tutte e tre 26%), seguite da Ravenna (23%) e Rimini (21%). Chiude la classifica Ferrara, area dove il 18% dei distributori analizzati offriva un prezzo del gasolio inferiore ai 2,20 euro al litro.

Per la benzina la situazione è più rosea; in vetta alla classifica si trovano, a pari merito, le province di Rimini e Piacenza, aree dove l’83% dei distributori analizzati aveva, alla data di rilevazione, un prezzo in modalità self inferiore ai 2 euro al litro. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano Reggio Emilia (81%), Parma (80%), Bologna (79%) e Ravenna (75%). Valori al di sotto della media regionale per Forlì-Cesena (72%) e Modena (64%). Chiude la graduatoria la provincia di Ferrara, dove solo il 55% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro.

Il prezzo del carburante

Analizzando i dati ufficiali del Mimit aggiornati al 22 ottobre 2026, il prezzo medio della benzina in Emilia-Romagna sulla rete stradale è, in modalità self, oggi è pari a 2,014 euro al litro. Per il gasolio, invece, il prezzo medio è pari a 2,253 euro al litro.