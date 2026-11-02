Carcere di Rimini, la Camera Penale sollecita la nomina del nuovo Garante

Chiesta al Comune l’attivazione urgente della procedura per individuare il successore del precedente Garante

La Camera Penale di Rimini comunica di avere trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e alle Consigliere e ai Consiglieri comunali una richiesta urgente affinché venga avviata, in tempi rapidi, la procedura per la nomina del nuovo Garante delle persone private della libertà personale, attraverso l’emanazione e la pubblicazione del relativo bando.

La sollecitazione fa seguito alle dimissioni del precedente Garante e si inserisce in un momento particolarmente delicato per il sistema penitenziario, segnato da gravi criticità e da persistenti condizioni di sovraffollamento.

L’esigenza di procedere rapidamente alla nomina è resa ancora più evidente dall’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione della prima e sesta sezione della Casa circondariale di Rimini, che, inoltre, comporterà il trasferimento di alcune persone detenute presso altri istituti.

In una fase come questa, la presenza del Garante rappresenta un punto di riferimento importante non soltanto per la tutela dei diritti delle persone detenute e la gestione delle criticità, ma anche per mantenere aperto il dialogo tra il carcere e la comunità locale e favorire il raccordo con le realtà istituzionali e sociali del territorio.

Il suo ruolo assume particolare rilievo anche nella promozione dei percorsi di reinserimento sociale.

Un obiettivo che non risponde soltanto a un principio di civiltà e di rispetto della dignità della persona, ma costituisce anche uno strumento fondamentale di prevenzione della recidiva e, quindi, un concreto presidio di sicurezza per l’intera collettività.

La richiesta della Camera Penale si colloca, del resto, nel più ampio contesto della perdurante crisi del sistema penitenziario italiano, da anni al centro delle denunce e delle iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane e delle Camere Penali territoriali, tra cui quella di Rimini. Una crisi che non riguarda soltanto il grave problema del sovraffollamento, ma investe anche la concreta possibilità di assicurare alle persone detenute condizioni di vita rispettose della dignità umana e dei diritti fondamentali.

In questo scenario, il Garante costituisce una figura essenziale: un presidio di tutela dei diritti, uno strumento di ascolto e interlocuzione e un importante collegamento tra l’istituzione penitenziaria, le amministrazioni pubbliche e la società civile.