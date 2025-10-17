Carlo e Camilla in Vaticano il 23 ottobre: visita di Stato all’insegna di ecumenismo e clima

Udienza con Papa Leone XIV, momento di preghiera ecumenica nella Cappella Sistina e incontro dedicato alla cura del creato

I reali britannici Carlo e Camilla saranno in Vaticano il 23 ottobre per una visita di Stato che si annuncia all’insegna del dialogo ecumenico e dell’impegno per l’ambiente.

Il programma ufficiale prevede, alle ore 11, l’udienza con Papa Leone XIV. A seguire, nella Cappella Sistina, si terrà un momento di preghiera ecumenica, simbolo del cammino comune tra le confessioni cristiane.

La visita proseguirà poi in Sala Regia, dove è in programma un evento dedicato alla cura del creato, tema particolarmente caro sia a re Carlo III sia al Pontefice.

La presenza dei sovrani a Roma avviene nell’anno del Giubileo, rievocando la storica visita della regina Elisabetta II durante l’Anno Santo del 2000.

Nel pomeriggio, Carlo e Camilla visiteranno l’abbazia di San Paolo Fuori le Mura e il Collegio Beda, istituzione di formazione per sacerdoti provenienti dal mondo anglosassone, a conferma del profondo legame tra il Regno Unito e la Santa Sede.