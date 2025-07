Carlo Lucarelli riceve il VII Premio Andrea G. Pinketts per l’impegno a favore delle vittime di reato

Riconoscimento al presidente della Fondazione emiliano-romagnola per il valore delle parole e la solidarietà concreta

Nella serata di giovedì 26 giugnoè stato consegnato a Carlo Lucarelliin qualità di Presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato il VII Premio Andrea G. Pinketts, nato per ricordare Andrea Giovanni Rodolfo Pinchetti, giornalista e autore scomparso nel 2018, un riconoscimento che ha al centro il valore delle parole e l'importanza del linguaggio.

Questa la motivazione letta dalla Sindaca Franca Foronchi: “Per il suo straordinario impegno civile alla guida della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, unica realtà in Italia che da oltre vent’anni offre un sostegno concreto, umano e immediato a chi ha vissuto sulla propria pelle la violenza, spesso nel silenzio e nella solitudine.

Carlo Lucarelli, scrittore, autore e narratore che racconta la realtà con lo sguardo attento dell’indagine e la profondità dell’empatia, in qualità di presidente della Fondazione, ha saputo mettere la sua autorevolezza, sensibilità e capacità di ascolto al servizio delle vittime, promuovendo un modello virtuoso di intervento che unisce l'aiuto materiale alla dignità del racconto.

Il Premio Andrea G. Pinketts, che celebra il potere della parola e l’importanza del linguaggio e ricorda un autore sempre impegnato sulle più importanti battaglie civili, viene assegnato a Carlo Lucarelli per la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, perché raccontare significa anche prendersi cura.

E perché le parole sono come strumenti di verità e responsabilità. Carlo Lucarelli ci ricorda che usare le parole giuste non è solo un dovere narrativo, ma un atto etico, necessario per costruire una cultura capace di riconoscere, nominare e contrastare la violenza”.

La Sindaca di Cattolica, sul palco insieme alla consigliera regionale Emma Petitti e alla direttrice della Fondazione Elena Zaccherini, ha inoltre annunciato che la consegna del Premio è il primo passo per l’ingresso del Comune nella Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato.