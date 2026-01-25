Carlomagno informato della morte dei genitori: è sorvegliato a vista in carcere

L’uomo, detenuto per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, ha appreso la notizia in cella. I genitori trovati impiccati nella loro villetta ad Anguillara Sabazia, un biglietto d’addio nell’abitazione dell’altro figlio a Roma

Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, è stato informato in carcere della morte dei genitori ed è attualmente sorvegliato a vista. A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, difensore dell’uomo.

I genitori di Carlomagno sono stati trovati senza vita nella giornata di ieri nella loro villetta ad Anguillara Sabazia. Secondo quanto emerso, entrambi si sarebbero tolti la vita impiccandosi. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma al momento l’ipotesi prevalente resta quella del gesto volontario.

Un ulteriore elemento è emerso a Roma, dove nell’abitazione dell’altro figlio della coppia sarebbe stato rinvenuto un biglietto d’addio. Il contenuto del messaggio è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire il contesto familiare e le motivazioni che potrebbero aver portato alla tragedia.

Nel frattempo, le condizioni psicologiche di Claudio Carlomagno vengono monitorate con attenzione all’interno dell’istituto penitenziario. La sorveglianza a vista è stata disposta a scopo precauzionale, vista la gravità della situazione e il drammatico susseguirsi degli eventi.

Le indagini proseguono per fare piena luce sulla morte dei due coniugi e sui collegamenti con la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il figlio.