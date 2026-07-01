Carlton Myers a Rimini per “Special Memories”, raccolti fondi per Arop e Oltre la ricerca

Alla seconda edizione dell’iniziativa benefica al Grand Hotel, asta e lotteria a sostegno di AROP ODV e Oltre la Ricerca per l’assistenza ai pazienti e alle famiglie

L'ex campione di basket Carlton Myers è tornato a mettere il proprio volto al servizio della solidarietà. Venerdì 26 giugno, nella cornice del Grand Hotel di Rimini, si è svolta la seconda edizione di Special Memories, iniziativa benefica che ha riunito sostenitori, aziende e associazioni con l'obiettivo di raccogliere fondi per chi affronta percorsi di cura.

La serata ha visto ancora una volta Myers protagonista di un progetto che unisce sport, impegno sociale e beneficenza. Le risorse raccolte attraverso un'asta di cimeli ed esperienze e una lotteria con premi messi a disposizione dalle imprese del territorio saranno destinate ad AROP ODV e Oltre la Ricerca, due associazioni impegnate nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie durante il percorso di cura e nel successivo reinserimento nella vita quotidiana.

Al termine dell'iniziativa, AROP ODV e Oltre la Ricerca hanno rivolto un ringraziamento a Carlton Myers, al suo staff e a tutte le persone che hanno collaborato all'organizzazione dell'evento, dando appuntamento alla prossima edizione di Special Memories.

Arop è...

un’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 20 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.