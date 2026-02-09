Carnevalandia: la magia del Mago di Oz accende il cuore di Torre Pedrera

La festa dell'inclusione: musica, volontariato e merenda gluten-free

Carnevalandia ha trasformato la tradizionale festa di Carnevale in un vero momento di comunità. L’evento, organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera, ha animato la piazza con musica, colori e spettacoli ispirati al mondo del Mago di Oz, coinvolgendo famiglie e bambini in un’atmosfera di magia e condivisione.

La manifestazione è nata da un lavoro corale che ha visto la collaborazione tra associazioni del territorio, volontari e professionisti dello spettacolo. «Un esempio concreto di come lavorare insieme significhi creare occasioni di valore per tutta la comunità», ha sottolineato Gianni Bianchi, volontario del Comitato Turistico.

Particolarmente significativa la presenza dei volontari di AIC Rimini, che hanno garantito uno spuntino senza glutine per tutti i bambini, lanciando un messaggio chiaro di inclusione e attenzione alle diverse esigenze. Un contributo che ha reso la festa davvero accessibile.

Fondamentale anche il ruolo dei volontari, vero motore organizzativo dell’evento, insieme al supporto della Polizia Locale, presente per tutta la durata della manifestazione. A dare ritmo e spettacolarità alla giornata sono stati i carri di GM Eventi.

All’iniziativa ha partecipato anche il Sindaco, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, evidenziando l’importanza di manifestazioni capaci di rafforzare i legami sociali e il senso di appartenenza.

Carnevalandia si conferma così non solo come una festa, ma come un esempio virtuoso di comunità che cresce attraverso la collaborazione e la condivisione.