Carnevalandia: Torre Pedrera si trasforma nel mondo del Mago di Oz

Un carnevale dall'esperienza immersiva

Torre Pedrera si veste di colori, fantasia e sorrisi per accogliere la quarta edizione di Carnevalandia, l’evento gratuito organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera, che celebra il Carnevale come un vero e proprio inno alla spensieratezza, alla leggerezza e alla condivisione dove il pubblico non è semplice spettatore, ma protagonista attivo della festa.

Per l’occasione, la piazza principale del paese, Piazza Alessandro Sacchini, si trasformerà in un mondo incantato ispirato quest’anno alle magiche atmosfere del Mago di Oz. Un pomeriggio pensato per grandi e piccini, che dalle 14:30 alle 18:30 saranno coinvolti in un vortice di intrattenimento, giochi e attività teatrali, animati da personaggi stravaganti pronti a regalare emozioni e sorrisi.

Carnevalandia è un evento unico nel suo genere, capace di fondere tradizione e innovazione, dove il Carnevale diventa un’esperienza immersiva e partecipata. Le vie del centro saranno chiuse al traffico, permettendo a tutti di vivere la festa in totale sicurezza e libertà.

Alle ore 16:30 le attività si fermeranno per lasciare spazio a uno spettacolo straordinario, che prenderà vita direttamente dai carri: una sorpresa capace di lasciare senza fiato e rendere ancora più memorabile il pomeriggio di festa.

Sarà presente uno stand AIC (Associazione Italiana Celiaci) che offrirà una merendina senza glutine, un gesto semplice e goliardico per sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione e sul tema della celiachia.

“Carnevalandia nasce con l’obiettivo di proporre un Carnevale nuovo e innovativo, in cui fantasia, creatività e arte teatrale si incontrano per creare un’atmosfera emozionante, coinvolgente e inclusiva” dice Eleonora Giovannardi. “A differenza delle tradizionali feste di Carnevale, l’evento mette al centro le persone e il teatro, offrendo esperienze partecipative e creative per tutte le età.” - “Ringrazio i volontari dell Associazione Italiana Celiaci di Rimini per essere con noi, penso che momenti di festa come questo siano l’occasione giusta per unire divertimento e messaggi di sensibilizzazione, creando consapevolezza in modo naturale e condiviso.”