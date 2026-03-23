Carnevale di Pasqua a Villa Verucchio: un pomeriggio di festa per famiglie e bambini

Oltre 2000 partecipanti hanno animato Piazza Europa con carri allegorici, musica, animazione e 1500 uova di Pasqua, coinvolgendo scuole e cittadini di tutta la zona

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della creatività e della condivisione: domenica 22 marzo, a Villa Verucchio si è svolto il “Carnevale di Pasqua”, un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e tutta la città. Il cuore della manifestazione è stato Piazza Europa, dove carri allegorici, musica e animazione hanno dato vita a un pomeriggio ricco di emozioni. Oltre 2000 persone hanno partecipato all'evento tra coriandoli, caramelle e 1500 uova di Pasqua. La festa è iniziata alle ore 14 con il ritrovo dei carri in Piazza Stazione Rosa. Poi i più piccoli sono stati protagonisti con la sfilata a piedi dei gruppi scolastici e, dalle 15.30, partenza ufficiale dei carri allegorici fino a Piazza Europa dove è esplosa la festa. Musica, spettacoli, dolci, risate e l'atteso lancio dei palloni e delle uova di Pasqua dai carri. A sfilare gli scolari della Rodari di Villa Verucchio e della Franzolini di Verucchio. Con loro anche altri studenti delle scuole di Santarcangelo, San Paolo, San Mauro Pascoli, Novafeltria e Secchiano.

La manifestazione è stata organizzata da Associazione GM Eventi, con il patrocinio del Comune di Verucchio.

"Siamo molto soddisfatti della giornata" dicono gli organizzatori "e della massiccia partecipazione di grandi e piccini: un pomeriggio di festa e divertimento che siamo contenti sia stato apprezzato dai partecipanti. Il modo migliore per augurarsi buona Pasqua".