Villa Verucchio si prepara al “Carnevale di Pasqua”: festa, colori e divertimento per tutti

Domenica 22 marzo a Villa Verucchio il “Carnevale di Pasqua”: festa, colori e divertimento per famiglie, bambini e tutta la comunità

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della creatività e della condivisione: domenica 22 marzo, Villa Verucchio si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con il “Carnevale di Pasqua”, un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e tutta la comunità. Il cuore della manifestazione sarà Piazza Europa, dove carri allegorici, musica e animazione daranno vita a un pomeriggio ricco di emozioni, unendo la magia del Carnevale alla gioia della Pasqua.

Il programma della giornata

Si parte alle ore 14:00 con il ritrovo dei carri in Piazza Stazione Rosa, primo momento di aggregazione e preparazione alla festa.

Alle 15:00 spazio ai più piccoli con la sfilata a piedi dei gruppi scolastici e dei bambini, seguita alle 15:30 dalla partenza ufficiale dei carri allegorici, che attraverseranno il paese fino a raggiungere Piazza Europa.

Dalle 16:00 la piazza si animerà completamente: musica, spettacoli e intrattenimento coinvolgeranno il pubblico in un clima festoso e partecipativo. Mezz’ora dopo, uno dei momenti più attesi dai bambini: il lancio di palloni e uova di Pasqua dai carri.

A chiudere la giornata, alle 17:00, la premiazione delle maschere più originali, della classe scolastica più numerosa e dei temi più creativi, per celebrare l’impegno e la fantasia dei partecipanti.

Un evento per tutta la comunità

Il “Carnevale di Pasqua” rappresenta un’occasione speciale per vivere insieme il territorio, valorizzando la partecipazione delle scuole e delle famiglie in un’atmosfera di festa e condivisione. La manifestazione è organizzata da Associazione GM Eventi, con il patrocinio del Comune di Verucchio. Un appuntamento da non perdere per grandi e piccoli, dove tradizione e divertimento si incontrano in una giornata tutta da vivere.