Caro carburante, nuovo taglio accise non convince: "Come affrontare uragano con un ombrellino di carta"

Le perplessità di Federconsumatori Rimini

Il nuovo taglio delle accise - 17 centesimi tra accise e iva solo sul gasolio e fino al 6 agosto - non convince la Federconsumatori, che per voce del suo rappresentante riminese, Graziano Urbinati, chiede misure adeguata ad evitare altri pesanti salassi per le tasche dei cittadini riminesi. Urbinati usa l'immagine di un "ombrellino di carta usato per sfidare un uragano" per definire il nuovo provvedimento del governo e cita stime dell'osservatorio Federconsumatori, sottolineando che i prezzi attualmente praticati sono superiori, rispetto al dovuto, di 23 centesimi al litro per la benzina e di 24,8 centesimi di litro per il gasolio.

"Nonostante il taglio dovrebbe essere operativo da oggi, alla pompa non se ne vede l’ombra, e il prezzo del diesel viaggia nella provincia di Rimini ancora indisturbato sopra i 2,14 centesimi al litro (al self). Se anche il taglio delle accise fosse applicato, come dovrebbe, in giornata, i prezzi del diesel si attesterebbero a 1,997 centesimi al litro", evidenzia Urbinati. Gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi applicati ammonterebbero a 276 euro annui a famiglia per la benzina e 84,48 euro per il diesel. Poi le ricadute indirette: 174,90 euro annui a famiglia, dovute al trasporto su gomma, che riguarda in Italia oltre l’86% delle merci.

Federconsumatori Rimini chiede appunto misure urgenti, a partire da un taglio delle accise di almeno 25 centesimi per il gasolio e 20 per la benzina, almeno fino a settembre, nonché controlli "più stringenti per contrastare gli intollerabili fenomeni speculativi a cui spesso assistiamo e che ci vengono segnalati".

"Le risorse per attuare tali misure possono essere reperite attraverso l’imposizione di una adeguata tassazione sugli extraprofitti delle aziende energetiche e petrolifere", chiosa Urbinati.