Caro carburante, Rimini tra le più colpite: pieni fino a 14 euro più cari

I rincari spinti da tensioni internazionali e dazi Usa: a Rimini si registrano differenze fino a 30 centesimi al litro tra un distributore e l’altro

A Rimini, come nel resto della Romagna, i prezzi di benzina e gasolio stanno nuovamente salendo, spinti dalle tensioni internazionali e dai dazi Usa. Come riporta il Corriere Romagna, in città si registra una forte disparità tra i distributori: si va da quasi 1,94 €/l per la benzina e 1,88 €/l per il gasolio (Marel di via Ortigara, tra i più cari in Romagna), a 1,67 €/l per la benzina e 1,63 €/l per il gasolio (Marel di via Matteucci, tra i più economici). La differenza di prezzo può arrivare a oltre 14 euro a pieno.

Le variazioni stanno già pesando sulle tasche dei riminesi, in un contesto in cui il caro carburante potrebbe ancora aggravarsi nelle prossime settimane.