Tasso da coma etilico per il 31enne che ha devastato la vita di un anziano

Le telecamere confermano l’invasione di corsia. Indagato per lesioni stradali gravissime

A Savignano sul Rubicone, il 31enne T.R. guidava con un tasso alcolemico di 3,79 g/l — quasi otto volte superiore al limite consentito — provocando un violento scontro frontale in via Pietà con l’auto del 79enne Alessandro Sergiani. (Vedi notizia) L’impatto ha causato al pensionato l’amputazione di entrambe le gambe e la perdita di un occhio; attualmente è ricoverato in condizioni critiche. Le immagini delle telecamere mostrano chiaramente l’invasione di corsia da parte della Volkswagen Golf condotta dal giovane. T.R. è indagato per lesioni stradali gravissime, aggravate dallo stato di ebbrezza, reato per cui è prevista una pena da 4 a 7 anni di reclusione. Nel 2025, nella stessa zona, la Polizia Locale ha già individuato 21 conducenti in stato di ebbrezza, sei dei quali coinvolti in incidenti stradali.