Carpegna da record: panino al prosciutto lungo 165 metri!

Chiusura col botto per la XX Festa del Prosciutto DOP: successo per l’edizione 2025 tra gusto, tradizione e partecipazione

Domenica 20 luglio è terminata la XX^ Edizione della Festa del prosciutto Dop di Carpegna. Da giovedì 17 a domenica 20 quattro giorni di intenso lavoro per la Proloco di Carpegna con in testa il neo Presidente Attilio Giampaoli che, unitamente all'Assessore alla Cultura Luca Pasquini, ha organizzato l'evento e che organizza tutti gli eventi che si verificano a Carpegna.

La Festa del Prosciutto Dop di Carpegna è l'evento più gustoso dell'estate con degustazioni, mercatini, spettacoli, musica dal vivo e attività per grandi e piccini.

È stato un evento con un programma ricchissimo per tutti e quattro i giorni.

Ma un finale come domenica 20 ha superato tutte le edizioni precedenti. Gli organizzatori, come ogni anno la domenica pomeriggio hanno realizzato il panino più lungo farcito con il Prosciutto DOP Carpegna. Lo scorso anno (2024) era lungo poco più di 100 metri, quest'anno ha raggiunto la lunghezza di ben 165 metri. Prima i volontari della ProLoco hanno farcito l'intero panino, poi il gustoso "record" è stato diviso in tanti pezzi che tutti i presenti hanno potuto degustare gratis.





