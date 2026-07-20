Carpegna DOP: nasce "Il Piatto dello Sportivo" tra tradizione e benessere

L'intervento del nutrizionista Samuele Valentini ispira la nascita del nuovo protocollo per gli sportivi

Tradizione, gusto e innovazione si sono incontrati nel fine settimana appena trascorso in occasione della 21ª edizione della Festa del Prosciutto di Carpegna DOP 2026, appuntamento che ogni anno richiama appassionati, turisti e operatori del settore per celebrare una delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Tra degustazioni, incontri e momenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale, uno degli eventi più partecipati è stato il Talk Show "Il Carpegna D.O.P.: il valore della nutrizione sportiva", ospitato venerdì 17 luglio presso il Giardino di Mezzanotte.

Tra i protagonisti dell'incontro il dott. Samuele Valentini, biologo nutrizionista clinico e dello sport, che ha approfondito il ruolo del Prosciutto di Carpegna DOP all'interno di un'alimentazione equilibrata, evidenziandone le caratteristiche nutrizionali e il possibile inserimento nella dieta di chi pratica attività sportiva, sempre nel rispetto dei principi di una corretta alimentazione.

Dal confronto tra esperti della nutrizione, ristoratori e rappresentanti del territorio è nata un'iniziativa concreta destinata a lasciare un segno anche oltre la manifestazione. Al termine del talk è stato infatti sottoscritto il protocollo "Il Piatto dello Sportivo", promosso dalla Pro Loco di Carpegna.

Il protocollo firmato

L'accordo prevede che il biologo nutrizionista metta a disposizione una selezione di ingredienti da abbinare al Prosciutto di Carpegna DOP, dalla quale i ristoratori aderenti potranno attingere per realizzare un piatto dedicato agli sportivi, capace di coniugare gusto, qualità e attenzione agli aspetti nutrizionali. La Pro Loco, dal canto suo, si impegnerà a promuovere l'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione, valorizzando i ristoranti che aderiranno al progetto.

Il protocollo è stato sottoscritto dal dott. Samuele Valentini, dal rappresentante dei ristoratori Nicholas Ricci e dalla presidente della Pro Loco di Carpegna, sancendo una collaborazione che punta a rafforzare il legame tra la tradizione gastronomica locale e i moderni stili di vita orientati al benessere.

La Festa del Prosciutto di Carpegna DOP si conferma così non solo un momento di promozione delle eccellenze del territorio, ma anche un'occasione di confronto su temi attuali come alimentazione, salute e sport, dimostrando come la qualità delle produzioni locali possa dialogare con le esigenze della nutrizione contemporanea.