Carpegna festeggia il suo tesoro, torna la Festa del Prosciutto Dop e il Paninone: 130 metri di bontà

Quattro giorni di gusto, storia, musica e tradizione per celebrare un'eccellenza enogastronomica conosciuta in tutto il mondo.

Dal 17 al 20 luglio quattro giorni per celebrare il Prosciutto di Carpegna DOP

Eventi per tutti i gusti raccontando uno dei protagonisti dell'enogastronomia italiana e mondiale. In programma anche il Panino più lungo del mondo che punta ai 100 metri di bontà.



Cene, degustazioni, talk show, musica e tanto altro sono in programma a Carpegna dal 17 al 20 luglio per celebrare il Prosciutto di Carpegna Dop.

Quest'anno si celebrano i 20 anni di Festa con eventi dedicati. A finire sotto i riflettori è un'eccellenza dell'enogastronomia locale apprezzata e conosciuta in tutto il mondo: il Prosciutto di Carpegna DOP.



La storia che rende il Carpegna speciale

Le prime testimonianze sul prosciutto di Carpegna risalgono al 15esimo secolo. La particolare posizione geopolitica di questa contea, a metà tra Romagna e territori del Papato, fece sì che si potessero qui accumulare preziose riserve di sale proveniente dalle saline di Cervia unito al particolare microclima di questo versante del monte Carpegna, si rivelò ideale per la stagionatura delle carni. Un connubio perfetto che ci ha regalato la produzione di un Prosciutto prelibato le cui radici affondano nella storia ma che oggi -per fortuna- arriva fino ai giorni nostri.



Il record

A Carpegna lo chiamano “Paninone” ma nessun nome può rendere giustizia alla bontà di un panino farcito con Prosciutto di Carpegna appena tagliato. La Festa del Prosciutto, infatti, ha una missione: preparare il panino al prosciutto più lungo del mondo. Dopo i numeri da record degli anni precedenti (si è arrivati fino alla misura record di 130 metri) per questo 2025 gli organizzatori hanno messo nel mirino il colpo grosso, un “Paninone” lungo ben 130 metri farcito con abbondante Prosciutto di Carpegna. Una sfida impossibile? Soltanto partecipando potrete scoprirlo… anche perchè poi il “Paninone” viene tagliato e servito a turisti, visitatori e curiosi.





La Festa del Prosciutto apre i battenti giovedì, nella suggestiva location di Piazza Conti, dove il Carpegna DOP incontrerà i grandi vini del territorio marchigiano per delle degustazioni che uniscono stile, paesaggio e, ovviamente, gusto con una cena esclusiva per i primi 200 prenotati. Venerdì va in scena l'anima più festaiola del Prosciutto di Carpegna con una serata dedicata al divertimento dove i buongustai potranno trovare cantine e stand gastronomici con i piatti della tradizione e le migliori bevande in abbinamento ma anche intrattenimento, musica dal vivo, zumba e djset. Sabato si entra nel vivo già dalla mattina con laboratori, mercatini e giochi in legno. Ma poi alle 11.30 non vuoi mangiarti un bel panino con il Prosciutto di Carpegna? Ecco allora l'apertura degli stand gastronomici e la possibilità di degustazioni guidate alla scoperta delle particolarità che contraddistinguono questa eccellenza della gastronomia. Il pomeriggio è dedicato, invece, agli amanti dello sport e della natura con tornei ed escursioni all'aria aperta. Dalle 17.30 tornano degustazioni, stand gastronomici e cantine con l'accompagnamento di orchestra di liscio, musica dal vivo e dj set. Domenica è la giornata del gran finale con gli eventi più attesi come la MotoProsciuttata, un giro panoramico lungo le strade del Montefeltro storico per gli amici motociclisti, con partenza alle 10,30 da piazza Conti. Tra laboratori di stampa, degustazioni, visite guidate allo stabilimento, trekking e letture per i più piccoli, si arriva veloci all'appuntamento con il “Paninone” dalle ore 17. L'obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di sfondare in questa edizione il muro dei 130 metri, una sfida difficile che finirà in ogni modo con il “Paninone” tagliato a fette e servito a tutti i presenti. La serata si concluderà tra buon cibo, risate e musica negli stand gastronomici che proporranno per tutta la festa un menù al Carpegna DOP accompagnato da tante altre specialità del territorio, nei mercatini tra le vie del centro storico o con le note delle orchestre di liscio, dalle band musicali e dai dj che animeranno piazze e cantine.







“Il Prosciutto di Carpegna Dop è il fiore all'occhiello delle nostre eccellenze -dicono gli organizzatori della Festa-, ha una storia antica legata a doppio filo al nostro territorio ed è il prodotto che più di tutti fa conoscere al mondo il nostro paese. Tramite la sua promozione e gli eventi a lui dedicati, come in questi quattro giorni, riusciamo infatti a valorizzare e portare sotto i riflettori non solo il Prosciutto di Carpegna Dop ma anche tutto il nostro comune e il suo territorio”. L'intero programma dettagliato è disponibile sulla Pagina Facebook Pro Loco Carpegna