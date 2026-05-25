Carta d’Identità Elettronica: sportelli aperti sabato 6 giugno a Rimini

CIE, scadenza delle carte cartacee: apertura straordinaria per il rinnovo

Sabato 6 giugno 2026, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, le sedi anagrafiche del Comune di Rimini osserveranno un'apertura straordinaria dedicata esclusivamente al rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE).

A chi è rivolto Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Rimini che sono ancora in possesso della carta d'identità in formato cartaceo, con esclusione degli iscritti all'AIRE. Si ricorda che tutte le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento: è quindi importante provvedere al rinnovo per tempo.

Come prenotare l'appuntamento (obbligatorio) L'accesso al servizio è possibile esclusivamente su appuntamento, prenotabile in due modi. Online, collegandosi al sito del Comune di Rimini (a questo link https://bit.ly/4f2rxOB ) , selezionando la voce "Anagrafe, Stato Civile e Servizi Cimiteriali", poi "Carta d'identità elettronica (CIE)" e scegliendo sede e orario di preferenza. In alternativa, è possibile prenotare telefonicamente chiamando il numero 0541-704777 (disponibile dalle 12:00 alle 13:15) oppure l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al numero 0541-704704, raggiungibile dalle 12:00 alle 13:00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00.

Le sedi anagrafiche aperte sabato 6 giugno sono:

Anagrafe Centrale - Via Marzabotto n.25

Delegazione Centro Storico - Piazza Cavour n.30

Delegazione Viserba - Via Mazzini n.22

Delegazione Miramare - Piazza Decio Raggi n.2

Cosa portare all'appuntamento Al momento dell'appuntamento sarà necessario presentarsi con una foto recente (non più vecchia di sei mesi), la carta d'identità cartacea in corso di validità e 22,00 € per i diritti di rilascio, pagabili in contanti o tramite POS.

La nuova CIE non verrà consegnata immediatamente allo sportello, ma sarà successivamente recapitata tramite raccomandata all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta.

Si invitano i possessori di una carta d’identità cartacea a prenotare per tempo l’appuntamento evitando possibili disagi in prossimità della scadenza.