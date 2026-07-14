Cartoon Club, alla Corte degli Agostiniani arriva lo spettacolo immersivo "Cuore di porco"

Lo spettacolo che intreccia nuovi linguaggi artistici e riflette su corpo, tecnologia, identità e futuro

Prosegue il programma di Cartoon Club & RiminiComix con un appuntamento che porta sul palco uno dei progetti più originali di questa edizione del festival.

Mercoledì 15 luglio alle ore 21.15, nella Corte degli Agostiniani (in caso di maltempo al Teatro degli Atti), andrà in scena "Cuore di porco", spettacolo a ingresso libero nato dalla collaborazione tra Cartoon Club e Carrozzeria Orfeo, una delle compagnie più apprezzate del panorama teatrale contemporaneo italiano.

"Cuore di porco" è una produzione originale ideata appositamente per il festival 2026 e rappresenta l'incontro tra linguaggi artistici diversi, accomunati dalla volontà di raccontare il presente attraverso nuove forme espressive. Da una parte l'esperienza di Cartoon Club, che da oltre quarant'anni utilizza il fumetto, l'animazione e la cultura pop per affrontare temi di attualità; dall'altra lo sguardo intenso e visionario di Carrozzeria Orfeo, da sempre impegnata nell'esplorare le contraddizioni della società contemporanea.

Lo spettacolo unisce drammaturgia, animazione, musica elettronica, arti visive e performance dal vivo, costruendo un'esperienza immersiva in continua evoluzione. Al centro del racconto c'è il tema della metamorfosi, attraverso il quale il pubblico viene accompagnato in una riflessione su corpo, tecnologia, identità e speranza, in un dialogo costante tra immagini, suoni e parole.

A guidare la narrazione sarà la voce di Matteo Berardinelli, mentre Le Canaglie realizzeranno dal vivo musiche elettroniche, illustrazioni e animazioni che prenderanno forma in tempo reale, trasformando il palcoscenico in uno spazio in cui teatro e immagine animata si fondono senza soluzione di continuità.

"Cuore di porco" si inserisce nel cartellone 2026 di Cartoon Club & RiminiComix come uno degli appuntamenti più innovativi della manifestazione, confermando la vocazione del festival a sperimentare nuovi linguaggi e a creare occasioni d'incontro tra discipline artistiche differenti.

L'appuntamento è per mercoledì 15 luglio alle ore 21.15 alla Corte degli Agostiniani, in via Cairoli 40. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro degli Atti, in via Cairoli 42. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.