Cartoon Club e RiminiComix, a Rimini torna il festival della cultura pop: otto giorni di fumetti, cinema e games

Dal 12 al 19 luglio la 42ª edizione con mostre, incontri, cosplay, concerti e ospiti internazionali

Rimini si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all’immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio torna Cartoon Club & RiminiComix, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games che giunge quest’anno alla sua 42ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale. Il tema scelto per il 2026 è “Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole”, un percorso che attraversa memoria storica, diritti, inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e impegno civile attraverso i linguaggi del fumetto, dell’animazione, dell’illustrazione e del cinema. Per otto giorni la città sarà attraversata da un flusso continuo di eventi, spettacoli, proiezioni, mostre, incontri e attività che coinvolgeranno il centro storico, il lungomare, i musei, le gallerie d’arte e le principali location culturali riminesi.

Incontri, cinema e spettacoli

Il Lapidario Romano ospiterà l’inaugurazione del festival con apericena, disegno dal vivo, musica e un incontro con Riccardo Zara, storico leader dei Cavalieri del Re. Nei giorni successivi spazio alla serata Super@bility, dedicata all’inclusione attraverso il cinema d’animazione, agli incontri su Alma Sabatini e a una rassegna cinematografica sui temi della resistenza e dell’impegno civile. Al Chiostro degli Agostiniani andranno in scena alcuni dei principali appuntamenti serali. Tra questi lo spettacolo immersivo “Cuore di Porco” della compagnia Carrozzeria Orfeo, che intreccia teatro, animazione e musica elettronica, e la tradizionale serata di gala e premiazione, con un omaggio musicale al mondo Disney e lo spettacolo immersivo “Topolino presenta: La Strada”, una lettura scenica dell’opera scritta da Massimo Marconi e disegnata da Giorgio Cavazzano, ospite d’onore del festival e protagonista della serata, durante la quale riceverà il Premio alla Carriera per la letteratura a fumetti.

I film e il concorso internazionale

Il festival proporrà anche tre importanti appuntamenti con il cinema d’animazione: Toy Story 5, l’anteprima italiana de I racconti del giardino incantato e Il Regno di Kensuke. Al Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire si svolgerà invece il concorso internazionale con circa 200 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Al Cinema Tiberio torneranno le matinée dedicate ai più piccoli con il Premio Cartoon Kids, che coinvolgerà circa 500 bambini dei centri estivi di Rimini nella valutazione dei film in concorso. Parallelamente la Scuola di Fumetto di Rimini organizzerà laboratori creativi dedicati all’ambiente e alla sostenibilità, utilizzando Spider-Man come guida narrativa. Il 17 luglio il Grand Hotel di Rimini ospiterà inoltre l’Experience Economy Summit 2026, dedicato ai nuovi modelli di valorizzazione delle proprietà intellettuali, con professionisti del turismo, dell’intrattenimento, dell’animazione, dei parchi tematici e delle nuove tecnologie.





I grandi ospiti

Ospite d’onore di quest’anno è Giorgio Cavazzano, maestro del fumetto celebre per aver rivoluzionato il linguaggio disneyano con uno stile dinamico e cinematografico. In onore di Spider-Man, che verrà celebrato con una mostra a Castel Sismondo e una spettacolare video installazione che illuminerà nelle ore serali la facciata del castello, ci saranno Stefano Caselli – disegnatore di The Amazing Spider-Man tra 2011 e 2012 – e Pasqual Ferry, illustratore del ciclo L’Ombra del Ragno. Sempre dal mondo fumetto, arrivano Alberto Lavoradori – tra gli autori che hanno lanciato PK, la versione supereroica di Paperinik che ha rivoluzionato il fumetto Disney – ; la tedesca Stephanie Hermes, in arte s0s2, autrice di uno dei webtoon più celebri al mondo, l’ecologista The Little Trashmaid; Samuel Spano, autore per Bonelli e del webcomic Nine Stones; Davide Fabbri, che ha prestato le sue matite a personaggi come lo Sconosciuto e alla saga di Star Wars; JiokE, tra i fenomeni più interessanti del momento, autore di graphic novel dal personalissimo stile oscuro; Elena Mistrello, Valeria Scafetta e Gianluca Costantini, che con le loro opere hanno dato più volte voce al tema dell’anno “Resistenza / Resistenze”; Davide Barzi e Italo Mattone, che presenteranno un inedito albo di Don Camillo a fumetti in formato pocket; Sergio Algozzino, autore e disegnatore per le principali case editrici di settore italiane, che ha collaborato anche a Dylan Dog.

Caselli, Lavoradori e Spano terranno anche dei workshop professionali nelle giornate di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18, per svelare i segreti del loro lavoro a giovani e adulti. Venerdì 17 le cosplayer professioniste Giulia Valeriani e Alessandra Fiorentini discuteranno con lo psicologo Andrea Novelli di quanto, nel loro lavoro, il desiderio di apparire come un personaggio influenzi la percezione di sé stessi e le proprie scelte quotidiane.

Inoltre, la sala incontri e il palco community saranno animati da talk e spettacoli che vedranno protagonisti celebri doppiatori di serie animate e film come Pietro Ubaldi, Giulia Maniglio, Edoardo Nevola, Mauro Goldsand e Mirko Fabbreschi, ma anche content creator e divulgatori, tra cui Miti da sfatare, che smonteranno una serie di leggende urbane a tema nerd, il collettivo cinefilo I Cinepresi (Furibionda, il Rinoceronte, Matioski e Mr Rob), Il Cigno Nerd, Miss Hatred e Lupus Dixit, che indagherà le più incredibili storie di fantasmi della Romagna.

Piazzale Fellini, cuore pulsante del festival

Dal 16 al 19 luglio il centro dell’attenzione si sposterà sul Parco Federico Fellini, che ospiterà la consueta mostra-mercato. Ogni pomeriggio e fino a tarda sera migliaia di persone potranno passeggiare tra stand di fumetti, gadget, videogiochi, giochi da tavolo, action figure, collezionismo, editoria specializzata e produzioni indipendenti. L’area espositiva sarà aperta dalle 17 alle 24, mentre la zona food resterà attiva dalle 12 alle 24, trasformando il parco in una vera cittadella dell’intrattenimento. Parteciperanno 120 espositori, Self Area per artisti indipendenti, un’area dedicata a giochi da tavolo e di ruolo, coordinata da Play on Tour, videogiochi, eSport e community digitali.

Nintendo sarà presente a Cartoon Club & RiminiComix con uno stand interamente dedicato a Nintendo Switch Sports Resort, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2 il 22 ottobre. Nelle 7 postazioni di gioco disponibili, i visitatori potranno dare una prima occhiata al titolo per tutta la durata dell’evento. Nintendo Switch Sports Resort consente ai giocatori di creare il proprio Mii o Sportsmate ed esplorare le strutture del resort sportivo sull’Isola di Wuhu, utilizzando i controller Joy-Con 2 come racchette, archi, pagaie e altro ancora, attraverso 12 diverse discipline, sia in solitaria sia con altri giocatori.

isybank Gaming Tour 2026 sarà presente con un villaggio del gaming aperto a tutti, pensato per accogliere appassionati di tutte le età con un’offerta esperienziale che unisce competizione, intrattenimento e i vantaggi

esclusivi riservati ai clienti di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo nata nell'ambito della Banca dei Territori. L'evento porta il gaming nelle principali manifestazioni della cultura pop italiana con eFootball su PS5, Mario Tennis Fever sulle nuove Nintendo Switch 2 e F1 su simulatori di guida. Prevista inoltre la partecipazione di ospiti speciali dal mondo dei content creator italiani, con momenti di interazione e Meet & Greet. Concorso a premi quotidiano con buoni Amazon e, al termine del tour, in palio 6 soggiorni per due persone a Lucca Comics & Games 2026. L'evento è organizzato da ProGaming Italia con isybank in qualità di title sponsor.

Inoltre, a Cartoon Club & RiminiComix sarà presente Exeed, tra le realtà più interessanti nel gaming a livello nazionale. Presso il loro stand potrete sfidarvi su EA SPORTS FC™ 26 e trovare uno spazio dedicato alle carte collezionabili.



Tra le attività più attese di questa edizione, il pubblico di Cartoon Club & RiminiComix potrà vivere un’esperienza speciale insieme al costume character di Spider-Man. All’interno di uno stand dedicato, i fan avranno infatti la possibilità di partecipare a una photo opportunity immersiva ispirata all’universo del celebre supereroe Marvel: grazie a un set scenografico pensato per ricreare l’effetto vertiginoso dei grattacieli di New York, i partecipanti potranno scattare una foto accanto a Spider-Man, dando l’illusione di essere sospesi sulla facciata di un building, proprio come in una scena d’azione del film. Un modo spettacolare per entrare, anche solo per uno scatto, nel mondo di Spider-Man e prepararsi all’arrivo al cinema di Spider-Man: Brand New Day, nelle sale italiane dal 29 luglio.

Queste e altre special activations a livello nazionale sono coordinate dal team di Holly Agency, agenzia di comunicazione ed eventi unconventional con sede a Bari e Milano coordinata da Vito Ballarino e Gianni Spano.

Se c’è un elemento che negli anni è diventato il simbolo più riconoscibile di Cartoon Club & RiminiComix, quello è sicuramente il cosplay. Per quattro giorni il lungomare di Rimini si trasformerà in un enorme set a cielo aperto dove sfileranno personaggi provenienti dagli universi più diversi: anime, manga, fumetti americani, videogiochi, serie televisive, fantasy e fantascienza. Il momento culminante sarà rappresentato dal grande Contest Cosplay di sabato 18 luglio, appuntamento che ogni anno richiama partecipanti da tutta la penisola.

#BRANDGIOIELLI, Main Partner di Cartoon Club & RiminiComix - Il celebre marchio di gioielli in acciaio sarà in prima fila nella 42° edizione del festival della cultura Pop più importante dell’estate italiana. Il marchio sarà presente in pianta stabile presso il Parco Federico Fellini con il progetto “ANIME-TION ON THE WALL” accanto agli Street Artist Enko4 e Mozone, che daranno vita a diversi progetti di Live Painting sotto gli occhi dei partecipanti. Durante l’evento saranno distribuiti gratuitamente 2.000 ciondoli in edizione limitata realizzati da #BRANDGIOIELLI raffiguranti l’opera principale scelta per rappresentare questa nuova edizione del festival. A completare il sodalizio con Cartoon Club & RiminiComix, la consegna degli speciali #BRANDAward per il Miglior Costume da Cosplayer e per la Migliore Crew K-Pop. Le premiazioni si terranno al Show and Music Stage presso il Parco Federico Fellini venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 18:00 alle 21:00.

Tutti i giorni i cosplayer potranno partecipare al photo contest organizzato in collaborazione con Void Agency e Visit Romagna, prenotando uno shooting fotografico professionale nello studio allestito in area community. E sempre le fotografie dei cosplayer saranno protagoniste del progetto artistico Riso Mania, di Enrico De Luigi e Walter Costa, che realizzeranno una mostra in diretta con le immagini scattate durante il festival, per trarne una fanzine in tiratura limitata a 100 copie.

Tra le novità figurano l’area Assassin’s Creed realizzata con Xplore Parkour – dove andrà in scena una esibizione di parkour a tema Assassin’s Creed dalla community più grande d’Italia – e gli spettacoli della Crossover Wrestling, primo spettacolo italiano che unisce il linguaggio spettacolare del wrestling al mondo cosplay.



Musica e concerti: dal K-Pop alle sigle dei cartoni

Sul grande Show & Music Stage di Piazzale Fellini si alterneranno concerti, spettacoli, contest e performance che accompagneranno il pubblico per quattro giornate consecutive.

Giovedì 16 luglio il programma si aprirà alle 19:00 con il K-Pop Cosplay Show – K-Pop Demon Hunters Tribute, uno spettacolo dedicato all'universo della musica coreana e delle sue contaminazioni con il mondo cosplay. A seguire salirà sul palco Sana Takizawa, artista giapponese protagonista di uno spettacolo J-Rock che porterà a Rimini sonorità e atmosfere tipiche della scena musicale nipponica. La serata culminerà con uno degli eventi internazionali più attesi dell'intera manifestazione: il concerto di Mika Kobayashi, cantante e pianista giapponese conosciuta in tutto il mondo per le sue interpretazioni nelle colonne sonore di numerosi anime di successo, come L’Attacco dei Giganti e Kill la Kill. Ad accompagnarla i Samurai Artist Kamui, gruppo guidato dal celebre coreografo Tetsuro Shimaguchi, noto per aver lavorato anche alle scene di combattimento di Kill Bill.

Venerdì 17 luglio sarà, invece, la giornata dedicata al fenomeno K-Pop. Il palco di Piazzale Fellini ospiterà competizioni per solisti e crew provenienti da tutta Italia, trasformando il lungomare in una grande arena dedicata alla musica e alla danza coreana. Ad aprire la giornata, l’esibizione degli idol di Idol Stage. Durante la serata, inoltre, i Raggi Fotonici, storica cartoon band autrice di sigle diventate iconiche, festeggerà i 30 anni di carriera in un imperdibile show insieme a ospiti provenienti dal mondo del doppiaggio e dei cartoni.



Sabato 18 luglio riflettori puntati sui Mai Dire Goku, protagonisti di uno spettacolo costruito attorno alle sigle che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani. Un viaggio musicale tra Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon, Cavalieri dello Zodiaco e tanti altri cartoni che hanno segnato più generazioni. Sempre nella notte tra sabato e domenica tornerà l'Anime Cosplay Night, giunta all'undicesima edizione e ospitata al Carnaby Club.



Domenica 19 luglio il gran finale sarà affidato a Generazione Vanni, uno degli eventi più attesi dell'intera settimana. Sul palco salirà infatti Giorgio Vanni, la voce che ha accompagnato generazioni di italiani attraverso le sigle di Dragon Ball, Pokémon, Detective Conan, One Piece e tanti altri cartoni animati diventati cult. Insieme a lui ci saranno Max Longhi e Daniel Tek per uno spettacolo che unirà concerto e dj set in una grande festa collettiva.

Tutte le mostre: da Giorgio Cavazzano a Spider-Man

All’ospite d’onore di quest’anno, Giorgio Cavazzano, è dedicata una mostra dal titolo “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro” che ripercorre la sua carriera, grazie a numerose tavole originali messe a disposizione da collezionisti privati e a chicche uniche provenienti dall’archivio di Cavazzano. Presso il Museo della città di Rimini, dal 12 luglio al 6 settembre.

La mostra-omaggio “Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno” sarà visitabile gratuitamente nel suggestivo Castel Sismondo di Rimini dal 12 luglio fino al 16 agosto, e racconterà oltre sessant’anni di storia editoriale del personaggio, a partire dal fumetto, medium in cui è nato, per toccare anche il cinema e l’animazione. Anche le mura del Castello si tingeranno di rosso e blu, grazie a un’opera di projection mapping che avvolgerà l’intera facciata dal 12 al 19 luglio, dal tramonto a mezzanotte.

Al Museo della Città trova spazio la mostra “Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole”, che sviluppa il tema portante dell'edizione 2026. In esposizione opere di artisti come Gianluca Costantini, Simone Massi ed Elena Mistrello, che attraverso fumetto, illustrazione e animazione affrontano temi quali diritti umani, guerre, migrazioni, libertà di espressione, identità e giustizia sociale.

Sempre al Museo della Città sarà visitabile “Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi”, mostra realizzata in collaborazione con il Coordinamento Donne Rimini. Attraverso le tavole illustrate da Alice Milani, il percorso racconta la figura di Alma Sabatini, tra le prime studiose italiane ad approfondire il rapporto tra linguaggio e parità di genere, offrendo una riflessione sul valore delle parole, dell'inclusione e dei diritti.





All'Augeo Art Gallery, dal 12 luglio al 14 agosto, la mostra “Viaggio nell'animazione” accompagnerà i visitatori dietro le quinte del cinema animato internazionale. Saranno esposti disegni originali, storyboard, character design e materiali di produzione firmati da grandi maestri come Tony Bancroft, Mark Henn, Masami Suda, Yoichi Kotabe, Carlos Grangel, Tomm Moore, Don Bluth, Peter de Sève, Nathan Fowkes, Glen Kean e Bill Plympton.



Dal 12 al 19 luglio la Sala Sant'Agostino ospiterà invece “Sindrome Italia. Storia delle nostre badanti”, tratta dal graphic novel di Tiziana Francesca Vaccaro ed Elena Mistrello. La mostra affronta i temi del lavoro femminile, della migrazione e dei diritti, raccontando le storie delle donne impiegate nel lavoro di cura e offrendo uno sguardo su una realtà sociale spesso poco raccontata.



Al Museo Fellini - Cinema Fulgor, dal 4 al 19 luglio, sarà infine visitabile “Spade e pallottole. I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele”, dedicata al sodalizio tra lo sceneggiatore premio Oscar John Ridley e il fumettista italiano Stefano Raffaele e realizzata in collaborazione con Italian Global Series Festival. Tavole originali, copertine e materiali preparatori raccontano opere che affrontano temi come identità, discriminazione, emarginazione, paura e convivenza civile, confermando il fumetto come strumento di riflessione sulle grandi questioni del presente.