Cartoon Club, ultime settimane per visitare le mostre del festival

Fino al 14 agosto “Animation Journey”, fino al 16 agosto l’omaggio a Spider-Man. Al Museo della Città esposizioni dedicate a Cavazzano, ai temi della Resistenza e ad Alma Sabatini fino al 30 agosto

Ultimi giorni per visitare alcune delle mostre organizzate nell’ambito di Cartoon Club & RiminiComix, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, giunto quest’anno alla sua 42ª edizione e concluso il 19 luglio, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale.

Terminano domenica 16 agosto la mostra-omaggio a Spider-Man a Castel Sismondo e, pochi giorni prima, “Animation Journey”, ospitata all’Augeo Art Gallery.

All’Augeo Art Gallery prosegue, infatti, fino al 14 agosto “Amination Journey”, che accompagna i visitatori dietro le quinte del cinema d’animazione internazionale. La mostra riunisce opere di alcuni tra i più importanti protagonisti dell’animazione internazionale, tra cui Tony Bancroft (Aladdin), Mark Henn (Mulan), Masami Suda (Ken il Guerriero), Yoichi Kotabe (Marco – Dagli Appennini alle Ande), Carlos Grangel (La sposa cadavere), Tomm Moore (The Secret of Kells), Don Bluth (Brisby e il segreto di NIMH), Jerry Eisenberg, Peter de Sève (L’era glaciale), Nathan Fowkes (La strada per Eldorado, Il Principe d’Egitto, Spirit) e opere di Glen Kean e Bill Plympton.

Ancora pochi giorni di apertura della mostra-omaggio “Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno” visitabile gratuitamente a Castel Sismondo fino a domenica 16 agosto. Una esposizione che ripercorre oltre sessant’anni di storia editoriale del personaggio, a partire dal fumetto, per arrivare al cinema e all’animazione, forme espressive sulle quali l’Arrampicamuri ha lasciato un segno altrettanto forte.

Restano invece aperte fino a domenica 30 agosto al Museo della Città di Rimini, altre esposizioni, tra cui “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro”, grande maestro del fumetto europeo, celebre per aver rivoluzionato il linguaggio disneyano con uno stile dinamico e cinematografico. Il suo tratto inconfondibile ha dato forma al manifesto ufficiale della 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix: un omaggio poetico alla città di Rimini, alla sua estate e all’immaginario cinematografico di Federico Fellini. Protagonista dell’illustrazione è una meravigliosa Gelsomina, personaggio simbolo del film La Strada di Federico Fellini, di cui lo stesso Cavazzano ha realizzato, insieme a Massimo Marconi, una trasposizione a fumetti che quest’anno compie 35 anni, Topolino presenta: La Strada. All’arte del maestro Cavazzano è dedicata la mostra, che ne ripercorre la carriera attraverso numerose tavole originali messe a disposizione da collezionisti privati e autentiche rarità provenienti dall’archivio dell’artista.

Nella Sala delle Teche del Museo della Città trova spazio “Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole”, che sviluppa il tema portante dell’edizione 2026. In esposizione fino al 30 agosto opere di artisti come Gianluca Costantini, Simone Massi ed Elena Mistrello, che, attraverso fumetto, illustrazione e animazione, affrontano temi quali diritti umani, guerre, migrazioni, libertà di espressione, identità e giustizia sociale.

Sempre al Museo della Città è ancora visitabile “Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi”, mostra realizzata in collaborazione con il Coordinamento Donne Rimini. Attraverso le tavole illustrate da Alice Milani, il percorso racconta la figura di Alma Sabatini, tra le prime studiose italiane ad approfondire il rapporto tra linguaggio e parità di genere, offrendo una riflessione sul valore delle parole, dell’inclusione e dei diritti.