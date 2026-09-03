Casa della Comunità di Santarcangelo, al via i lavori per la nuova bussola d’ingresso

Da lunedì 7 settembre l’accesso dal piazzale Suor Angela Molari sarà chiuso per circa dieci giorni

A partire da lunedì 7 settembre saranno effettuati i lavori per la realizzazione della bussola di ingresso alla Casa della Comunità di Santarcangelo, con accesso dal piazzale Suor Angela Molari, nell’ala dedicata ai Medici di Medicina Generale, Punto Prelievi e Consultorio Familiare.

Durante l’intero periodo dei lavori (la durata prevista è di circa dieci giorni) tale ingresso resterà chiuso e l’accesso per l’utenza sarà possibile esclusivamente dall’ingresso principale dell’ospedale Franchini, utilizzando poi i percorsi interni.

È stata predisposta dalla U.O. Attività Tecniche Rimini un’adeguata cartellonistica per segnalare ai cittadini la chiusura dell’ingresso e indicare il percorso alternativo.