Casa Zanarini fa rivivere la Dolce Vita a Riccione

Grande partecipazione per la serata dedicata allo storico simbolo dell'ospitalità riccionese. Il 7 agosto sarà protagonista Marcello Veneziani

Una serata capace di far riaffiorare ricordi, aneddoti e immagini della Riccione della Dolce Vita. Il nuovo appuntamento di "Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione" ha accompagnato il pubblico in un viaggio nella storia di Casa Zanarini, luogo simbolo dell'ospitalità cittadina e punto di riferimento della vita mondana della Riviera.

Sul palco di piazzale Ceccarini, Francesca Zanarini, insieme ai fratelli Enrico e Matteo, ad Antonio Bagnoli, direttore editoriale di Pendragon, e al conduttore e autore televisivo Simone Annicchiarico, ha presentato il volume A cena da Giorgio. Ricette, racconti e ospiti illustri di Casa Zanarini. Attraverso ricette, fotografie, testimonianze e racconti, il libro ripercorre la storia di una casa che ha accolto nel corso degli anni artisti, attori, musicisti e grandi protagonisti dello spettacolo, diventando uno dei simboli più riconoscibili della Riccione del Novecento.

Tra i momenti più coinvolgenti della serata, moderata dal giornalista Francesco Cesarini, presidente della Famija Arciunesa, il dialogo tra Francesca Zanarini e Simone Annicchiarico. Il conduttore televisivo ha condiviso i ricordi legati ai genitori Walter Chiari e Alida Chelli, intrecciando memoria personale e storia della città in un racconto che ha alternato emozione, nostalgia e ironia.

La rassegna proseguirà venerdì 7 agosto alle 21.15 in piazzale Ceccarini con Marcello Veneziani, che presenterà il libro Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo, pubblicato da Marsilio nel 2025. A dialogare con l'autore sarà Gustavo Cecchini. Il calendario di "Senza fine" continuerà poi giovedì 20 agosto con Isabella Leardini, che presenterà Maniere nere in dialogo con Filippo Tonti, mentre venerdì 28 agosto la rassegna si sposterà alla Spiaggia del Sole 86-87 per l'incontro con Alberto Cassani, autore di Adrenalina, affiancato da Simone Bruscia e Luigi De Angelis. A moderare l'incontro sarà Oliviero La Stella.